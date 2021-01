Space Sweepers: Netflix annuncia l’uscita del film di fantascienza sudcoreano con un trailer

Netflix annuncia l’uscita del film di fantascienza sudcoreano Space Sweepers.

Il film d’azione fantascientifico sudcoreano. Space Sweepers, è finalmente pronto per l’uscita su Netflix, stando a quanto dichiarato dalla piattaforma di streaming. Il film sarà lanciato sulla piattaforma in tutto il mondo il 5 febbraio.

Qui sotto potete vedere l’anticipazione:

Space Sweepers, diretto da Jo Sung-hee (A Werewolf Boy), è considerato il primo epico film d’azione della Corea del Sud ambientato nello spazio. Il film avrebbe dovuto vedere la propria release in patria durante la stagione dei blockbuster estivi, ma è stato posticipato a settembre a causa della pandemia di coronavirus. Con i cinema coreani ancora in difficoltà, Netflix è intervenuta e ha acquisito i diritti di streaming in tutto il mondo per il titolo.

Ambientato nel 2092, Space Sweepers si svolge a bordo dell’astronave Victory, una delle tante navi che sopravvivono attorno al commercio di detriti spaziali recuperati. Il film vede nel cast Song Joong-Ki (The Battleship Island), l’amato protagonista di K-drama, nei panni del geniale pilota spaziale della nave, la popolare attrice Kim Tae-Ri (The Handmaiden) nei panni di una misteriosa ex pirata, Jin Sun-Kyu come ingegnere di astronave e Yoo Hai-jin nei panni del robot militare riprogrammato Bubs. Dopo esser entrati in possesso con successo di una navetta spaziale precipitata nella loro ultima caccia ai detriti, l’equipaggio della Victory scopre una bambina di 7 anni all’interno. Rendendosi conto che lei è il robot umanoide ricercato dalle Guardie Spaziali UTS, decidono di chiedere un riscatto.

Il film è stato prodotto principalmente dalla società cinematografica sudcoreana Merry Christmas, con finanziamenti aggiuntivi dalla cinese Huayi Tencent Entertainment ed effetti visivi sviluppati da Dexter Studios con sede a Seoul.

