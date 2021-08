Spawn: Brian Tucker è stato assunto per aiutare a sviluppare la sceneggiatura

Brian Tucker è stato assunto per aiutare a scrivere la sceneggiatura per il nuovo film di Spawn.

Il film è basato sul popolare fumetto indipendente con lo stesso nome ed è in lavorazione dal 2017. Il fumetto stesso è in circolazione dal 1992, guadagnandosi ufficialmente il titolo di fumetto indipendente più longevo nel mondo dell’editoria oggi.

La fama di Tucker si deve al fatto di aver scritto Broken City, un film del 2013 con Mark Wahlberg e Russell Crowe. È un dramma oscuro e crudo su un ex poliziotto che cerca sia la redenzione che la vendetta contro il sindaco corrotto che gli ha fatto un torto. Il film ha ricevuto valutazioni tiepide dal pubblico generale ed è stato ampiamente non apprezzato dalla critica. Sebbene avesse un budget di produzione di 35 milioni di dollari, ha incassato solo 19 milioni di dollari al botteghino nazionale.

Il creatore di Spawn, Todd McFarlane, ha scritto la sceneggiatura originale e ha fatto un lavoro così buono che ha convinto sia Jeremy Renner che Jamie Foxx a interessarsi al film. Ma tutto è successo nel 2017. Nei quattro anni trascorsi, quegli attori si sono impegnati in altri progetti e potrebbero non essere più disponibili per le riprese quando Tucker e McFarlane elaboreranno la nuova bozza. Spawn è prodotto da Jason Blum della Blumhouse Productions.

La trama di Spawn è incentrata su Albert Francis Simmons, un assassino del governo che viene assassinato dal suo direttore. I suoi crimini sulla Terra lo portano all’inferno, dove fa un patto con un demone per essere rimandato sulla Terra in modo da poter rivedere sua moglie. Sfortunatamente, torna sulla Terra cinque anni dopo la sua morte, e molto è cambiato in quel periodo. Con tutti i suoi cari che sono andati avanti, il fumetto racconta la sua lotta per trovare un nuovo scopo nella vita. Il fumetto è pubblicato da Image Comics.

