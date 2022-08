Spawn: Jamie Foxx offre un aggiornamento sul film di Todd McFarlane

Un film basato sul personaggio della Image Comics di Todd McFarlane, Spawn, è in lavorazione da un po’ di tempo ormai e anche se non ci sono state molte notizie importanti, McFarlane ha offerto aggiornamenti qua e là, incluso il fatto che sta arrivando un grande annuncio.

Ora Jamie Foxx, che dovrebbe recitare nel film, ha offerto alcuni aggiornamenti piuttosto importanti, rivelandoci che il film è “speciale e originale”, e l’ha confrontato con un altro film del genere, Joker.

“Ve lo dirò. Parlo con Todd e del fatto che vogliamo creare qualcosa di molto speciale, perché ricordo di aver visto i primi film di Spawn e poi di aver visto le versioni HBO, e quindi vogliamo creare qualcosa che sia quasi come un prodotto originale”, ha detto Foxx. “Inizia in un modo davvero fantastico. E non è a grande budget, sapete? E’ ciò che mi piace di questo progetto. È un po’ come quando hanno fatto Joker. Joker, è la storia di quest’uomo a pezzi, ed è lo stesso che stiamo facendo con questo film. Quindi stiamo semplicemente cercando di fare tutto al meglio, cucinandolo bene, ma rimanendo coi piedi per terra, mantenendo alta l’energia. Speriamo che quando la assorbirete direte: ‘oh ragazzi’. Avete visto tutti proporre i loro film di genere, noi ci stiamo preparando a girare il nostro.”