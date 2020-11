Spawn: Jason Blum dona alcuni aggiornamenti sul progetto reboot

Il produttore Jason Blum è al lavoro sul film reboot di Spawn, anche se la storia ha richiesto più tempo del previsto.

L’anti-eroe è stato creato da Todd McFarlane negli anni ’90, ma rimane oggi tra i personaggi dei fumetti più popolari. Originariamente un membro delle forze armate statunitensi, Al Simmons va all’Inferno e torna cinque anni dopo come Spawn. La sua storia è piuttosto oscura, principalmente a causa delle sue attività da anti-eroe. Spawn è apparso in una serie TV animata e in un film live-action, entrambi usciti alla fine degli anni ’90. Il film ha interpretato Michael Jai White nei panni di Spawn ed è stato purtroppo una delusione di critica. Tuttavia, si distingue come uno dei primi film con un attore afroamericano come un grande supereroe.

Dall’uscita del film Spawn originale, si è parlato spesso di un sequel o di un riavvio. Sebbene l’attuale iterazione sia ancora un po’ lontana dall’arrivare nei cinema, alcuni dettagli sono noti. Ad esempio, Jamie Foxx è stato associato a Spawn per diversi anni e ha discusso di nuovo del suo entusiasmo in agosto. Inoltre, il progetto sarà diretto da McFarlane, che ha parlato delle sue condizioni. Il film è valutato R e la società di Blum, la Blumhouse Productions, è coinvolta nel film, con Blum che ha rivelato a maggio che c’era “un’enorme quantità di attività” riguardo Spawn. Tuttavia, ci sono stati pochi aggiornamenti sul film questo autunno.

Fortunatamente, Blum ha aggiornato in una recente intervista con Inverse dove ha discusso del progetto. Alla domanda su come il riavvio di Spawn sarà diverso dai film passati, Blum ha spiegato:

“Sarà molto diverso, molto tagliente. Ciò che mi ha entusiasmato è che Spawn è una specie di ultimo grande fumetto non sfruttato. Quindi sembrava un’opportunità straordinaria. Ci è voluto più tempo di quanto speravo per ottenere la storia giusta, ma ci stiamo ancora lavorando.”

