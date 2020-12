Spawn: Michael Jai White dubita della fattibilità del reboot da parte di Todd McFarlane

Michael Jai White, protagonista del film di Spawn originale, dubita della fattibilità del previsto riavvio cinematografico del franchise da parte di Todd McFarlane.

Spawn è un antieroe alimentato dal necroplasma che McFarlane creò per la prima volta per l’omonima serie a fumetti della Image Comics nel 1992. L’avventura fu successivamente scorporata in vari altri fumetti e nel 1997 arrivarono al cinema le avventure del vigilante demoniaco. Mentre il film originale Spawn, diretto da Mark AZ Dippé, ha ottenuto il plauso per aver scelto un attore afroamericano per interpretare un importante supereroe dei fumetti, le sue recensioni complessive e le entrate al botteghino sono state per lo più insignificanti. Da allora McFarlane ha ammesso che il film è stato un disastro, e secondo alcuni lo è stato di nuovo di recente cercando di reintrodurre Spawn nei media mainstream.

Un sequel di Spawn è stato nell’inferno di sviluppo sin dal 1998. Il reboot invece ha acquistato clamore negli anni, progettato come una storia dell’orrore R-rated indipendente incentrata su Spawn e Twitch che lo stesso McFarlane ha scritto. Nel 2017, la Blumhouse Productions ha annunciato il proprio coinvolgimento nel film, con McFarlane come regista, e nel 2018 Jamie Foxx è stato confermato per il personaggio titolare, mentre Jeremy Renner è stato chiamato ad interpretare Twitch.

Il riavvio avrebbe dovuto venire fuori a novembre 2019, ma la produzione è stata successivamente ritardata ad una data imprecisata del 2020. Nel maggio del 2020, il produttore Jason Blum ha confermato che il riavvio di Spawn era in fase di sviluppo attivo. Recentemente l’originale star di Spawn, ha condiviso i suoi pensieri sul film rivelando anche come si sentiva riguardo ai piani di regia di McFarlane.

Durante una recente conversazione con CBR, White ha rivelato di essere scettico sul fatto che il riavvio di Spawn sarà mai realizzato, ed è anche poco entusiasta dell’entusiasmo di McFarlane di dirigere il film. Secondo White, McFarlane ha paragonato la struttura narrativa del suo film a Lo Squalo, un modello piuttosto sconcertante per il tipo di film che i fan ovviamente vogliono vedere. White ritiene anche che McFarlane avrebbe dovuto consentire a un regista affermato di supervisionare il film, poiché con lui al timone, qualsiasi investimento nel film è una scommessa rischiosa. Tuttavia, augura ogni bene sia a McFarlane che a Foxx per l’imminente impresa.

“Sta cercando di realizzare un nuovo film da 23 anni, quindi non lo so. [Ride] L’ultima volta che l’ho visto, mi ha parlato della sua idea di Spawn come nebbia eterea che tu non vedi, come Lo squalo, colpisce ma non lo vedi mai e io gli ho detto: ‘Okay, buona fortuna!’. Personalmente, gli auguro ogni bene, sarebbe un investimento importante. Non so affatto se Todd sia un regista. È un po’ come Stan Lee: ha creato il personaggio ma non lo dirige e immagino che qualcuno dovrebbe raccogliere un sacco di soldi per permettergli di farlo con l’idea del film che ha. Ho sentito parlare di Jamie Foxx nella parte del protagonista, e auguro loro ogni bene. Non lo so, forse continua perché questo è ciò che le persone amano sentire da Todd McFarlane. Attira l’attenzione promettendo un altro Spawn; non lo capisco.”

Mentre White ha logicamente delle riserve sul film, l’artista dei fumetti, d’altra parte, è abbastanza fiducioso di mantenere la sua promessa. Parlando al Fan Expo Canada l’anno scorso, McFarlane ha affermato di non essere nervoso all’idea di ricoprire il ruolo di regista per la prima volta. Ha detto di aver già diretto il film “mille volte” nella sua testa e che ci sono un gruppo di persone qualificate che lavorano al suo fianco, il che ha reso il suo lavoro molto più facile.

Blum e Foxx, allo stesso modo, sono piuttosto ottimisti riguardo al film. Blum aveva, infatti, anticipato in precedenza un “evento sismico” per il riavvio di Spawn, aggiungendo anche che voleva fare il film “davvero molto”.

