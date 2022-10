Spawn: Todd McFarlane dona aggiornamenti sullo sconvolgimento interno al film

Non aspettatevi che Spawn sembri un film “da fumetto” nel film di Todd McFarlane, l’adattamento in lavorazione del fumetto Image Comics del creatore.

Il famoso disegnatore e scrittore di fumetti – che ha detto in esclusiva a ComicBook che probabilmente farà un passo indietro dal dirigere il film – sta riqualificando la pellicola dopo aver assunto gli sceneggiatori di Joker della DC e Captain America: New World Order della Marvel.

A bordo del progetto c’è anche il guru del trucco degli effetti speciali di The Walking Dead, Greg Nicotero, di KNB EFX Group, che ha progettato un”interpretazione di Spawn, interpretato nelò film da Jamie Foxx.

“Greg Nicotero [di] The Walking Dead, in realtà era presente nel primo film di Spawn [nel 1997]. Lui e io abbiamo lavorato molto mentre stavo scrivendo la sceneggiatura, quindi abbiamo creato un sacco di cose”, ha detto McFarlane a ComicBook. “L’ho mostrate alle persone, ma senza dire: ‘Devi usare questo come riferimento’. Invece gli ho mostrato molti artwork oscuri e misteriosi per ispirarli.”

Ma poiché il trio composto da Scott Silver, Malcolm Spellman e Matt Mixon si è messo a scrivere una nuova sceneggiatura per ciò che McFarlane ha sviluppato come il suo debutto alla regia, non c’è ancora un design definitivo.

“Non abbiamo ancora un aspetto definitivo, perché dipenderà da cosa ci sarà in quella sceneggiatura finale”, ha detto McFarlane. “Ma penso che debba essere serio e sofisticato, giusto? Non può essere sciocco. Non può sembrare un fumetto. Ha bisogno di farti quasi provare orrore. Continuerò a lottare per questo.”

