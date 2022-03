Spawn: Todd McFarlane si dice fiducioso sul film dopo The Batman

Todd McFarlane ha fornito ai fan un altro aggiornamento sul film Spawn.

Comicbook Nation ha avuto la possibilità di parlare con il creatore durante questa settimana. Durante quella conversazione, McFarlane ha detto che i progressi sono diventati “caldi e pesanti”. Ora, questa è una buona notizia per tutti i fan di Spawn là fuori. Stanno tutti aspettando pazientemente che il reboot si materializzi ormai da anni. Le cose si stanno ancora muovendo, ma sembra che la recente serie di storie di supereroi leggermente più oscure potrebbe aver aperto le porte per far si che l’amato personaggio arrivi.

I ragazzi di Comicbook hanno chiesto a McFarlane delle prospettive e di come film tipo The Batman hanno aiutato ad aprire gli occhi al pubblico ed alle major. Il creatore non ha potuto fare a meno di essere d’accordo.

“Penso che ogni volta che qualcuno di questi film ha successo, siamo più vicino, e credo tutto sia iniziato un po’ con ciò che ha fatto Venom”, ha osservato. “Perché è una specie di antieroe e poi è stato davvero sovralimentato con Joker. Ora, come stai dicendo, stiamo vedendo l’iterazione di Batman e Moon Knight. C’è una fame lì. Dimostra che non tutto deve scendere al livello dei bambini di sette anni.”

Il creatore di Spawn, Todd McFarlane, ha scritto la sceneggiatura originale e ha fatto un lavoro così buono che ha convinto sia Jeremy Renner che Jamie Foxx a interessarsi al film. Ma tutto è successo nel 2017. Nei quattro anni trascorsi, quegli attori si sono impegnati in altri progetti e potrebbero non essere più disponibili per le riprese quando Tucker e McFarlane elaboreranno la nuova bozza. Spawn è prodotto da Jason Blum della Blumhouse Productions.

La trama di Spawn è incentrata su Albert Francis Simmons, un assassino del governo che viene assassinato dal suo direttore. I suoi crimini sulla Terra lo portano all’inferno, dove fa un patto con un demone per essere rimandato sulla Terra in modo da poter rivedere sua moglie. Sfortunatamente, torna sulla Terra cinque anni dopo la sua morte, e molto è cambiato in quel periodo. Con tutti i suoi cari che sono andati avanti, il fumetto racconta la sua lotta per trovare un nuovo scopo nella vita. Il fumetto è pubblicato da Image Comics.

