Spellbound: Paramount e Skydance hanno annunciato la data d’uscita del film d’animazione

Paramount e Skydance hanno annunciato che l’originale film d’animazione, Spellbound, uscirà nei cinema l’11 novembre 2022, nove mesi dopo l’uscita del primo film originale di Skydance Animation, Luck.

Vicky Jenson, che ha co-diretto Shrek con Andrew Adamson, dirigerà sulla base di una sceneggiatura realizzata dagli sceneggiatori di Mulan, Lauren Hynek ed Elizabeth Martin, e dalla scrittrice de Il Re Leone, Linda Woolverton.

La storia è ambientata in un mondo di magia, in cui una ragazza deve rompere l’incantesimo che ha diviso il suo regno in due.

Il produttore di Shrek, David Lipman, ha recentemente aderito al progetto e Paramount cofinanzierà il film, ampliando la collaborazione dello studio con la società di David Ellison. Nel frattempo, il leggendario compositore Alan Menken scriverà la colonna sonora e le canzoni originali. Infine, Glenn Slater (Tangled) è stato scelto per scrivere i testi, e il suo collega vincitore del Grammy, Chris Montan (La sirenetta) servirà come produttore musicale esecutivo.

“Luck e Spellbound creano mondi ricchi di personaggi avvincenti che sappiamo troveranno affeto nel pubblico di tutto il mondo. È incredibilmente emozionante vedere il nostro team di creativi lavorare tutto il giorno e in tutto il mondo per dare vita a questi film”, ha dichiarato Holly Edwards, presidente della Skydance Animation.

Chris Aronson, responsabile della distribuzione di Paramount, ha poi aggiunto:

“Questi film non solo continuano la nostra relazione di lunga data con Skydance, ma, insieme ai film di prossima uscita della Paramount Animation, significano che rilasceremo film animati a come degli eventi per gli anni a venire.”

