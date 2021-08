Spencer: Kristen Stewart è Lady Diana nel primo teaser del film di Pablo Larraín

I colori sono sfarzosi e gli abiti sono magnifici, ma c’è un senso di angoscia e mistero nel primo trailer di Spencer, l’attesissimo film biografico sulla principessa Diana con Kristen Stewart.

Questo primo sguardo mostra la Stewart che lotta e si trascina attraverso questi vasti corridoi del palazzo, ma ci sono segreti che non mostra, rispondendo quando uno dei suoi aiutanti dice: “Sanno tutto” confidando con calma: “Non lo sanno”.

Qui sotto potete vederlo:

Spencer si concentra sull’unico fine settimana in cui la principessa Diana decise di lasciare il suo matrimonio con il principe Carlo durante il Natale del 1991. Spencer era il suo nome da nubile prima di sposare il reale britannico.

La sinossi completa del film recita: “Dicembre 1991: il matrimonio del principe e della principessa del Galles si è da tempo raffreddato. Anche se abbondano le voci di affari e di divorzio, la pace è ordinata per le festività natalizie a Sandringham Estate. C’è mangiare e bere, da sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Quest’anno le cose saranno molto diverse”.

Stewart interpreta la principessa Diana in “Spencer”, con Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

Il film è diretto da Pablo Larraín, che ha trasformato Natalie Portman in Jackie Kennedy per il film “Jackie”, ed è scritto da Steven Knight, noto per “Peaky Blinders”, “Locke” e “Dirty Pretty Things”.

Spencer presenta anche una colonna sonora originale di Jonny Greenwood dei Radiohead, noto per “Phantom Thread”, e il resto del team creativo di Larraín include il direttore della fotografia Claire Mathon (“Portrait of a Lady on Fire”), la costumista Jacqueline Durran (“ Piccole donne”), la truccatrice Wakana Yoshihara (“Murder On The Orient Express”) e lo scenografo Guy Hendrix Dyas (“Inception”).

