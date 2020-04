Spider-Man 2: inizialmente Tony Stark doveva avere un ruolo nel film di Sam Raimi

Quattro anni prima dell’arrivo di Robert Downey Jr., Tony Stark avrebbe dovuto avere un ruolo in Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Sam Raimi è un regista sensazionale, che ha rivoluzionato il panorama dell’horror indipendente con il suo La casa, ma che ha anche scosso il genere supereroistico con la trilogia su Spider-Man iniziata nel 2002 e conclusasi nel 2007. Una trilogia apprezzata da tutto il mondo e definita come una delle migliori a tema supereroistico, in particolar modo Spider-Man 2 è considerato come il migliore dei tre, nonché uno dei migliori film sui supereroi di sempre.

Sarà il tono semi horror che caratterizza alcune indimenticabili sequenze, i personaggi interpretati alla grande con contorno la colonna sonora di un leggendario Danny Elfman, fatto sta che il film sarebbe potuto essere ancor più leggendario di quanto lo sia oggi, visto che inizialmente era previsto un legame con il leggendario personaggio di Tony Stark.

Quattro anni dopo l’uscita del film sarebbe uscito il primo film dei Marvel Studios, Iron Man, che avrebbe cambiato il mondo da quel momento in poi presentando al grande pubblico uno dei personaggi più amati del cinema contemporaneo, ovvero il miliardario playboy filantropo Tony Stark interpretato da un semplicemente perfetto Robert Downey Jr.

Quello che veniamo a sapere oggi è che inizialmente il personaggio di Stark sarebbe dovuto essere legato al personaggio del Dr. Octopus del film di Raimi. In particolare, sarebbe dovuto essere lui il creatore dei bracci, o meglio, dei tentacoli robotici che caratterizzano il personaggio interpretato da Alfed Molina.

Alla fine sappiamo com’è andata, forse perché il film è di proprietà della Sony e i Marvel Studios non potevano fare molto. Ma dopo ben dodici anni dall’uscita del film, il personaggio di Tony Stark è riuscito ad avere un legame con l’Uomo Ragno con Civil War. Un legame che avrebbe emozionato migliaia di persone nei prossimi anni.

