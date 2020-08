Spider-Man 3: alcune speculazioni hanno rivelato il titolo del film?

Secondo alcune speculazioni, il titolo del prossimo film Marvel Studios con al centro Spider-Man, prodotto in Joint-venture con la Sony Pictures, potrebbe essere stato rivelato. Secondo lo scooper Charles Murphy, il titolo del film sarà Spider-Man: Homesick, ma vi invitiamo a prendere la cosa con le pinze.

Stando a prove circostanziali, questo titolo sarebbe supportato da Esquire Magazine e Maximum Magazine che segnalato “Homesick” come titolo di Spider-Man 3, mentre offrono un’anteprima aggiornata dei film che usciranno sulla scia della pandemia.

Seppur con i giusti dubbi, spezziamo una lancia verso il titolo “Spider-Man: Homesick”, perché sembra autentico e in linea con gli altri due film, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Non sappiamo con certezza se questo sia il titolo o meno, ma questa non sarebbe la prima volta che trapela un titolo per un film Marvel.

Se Peter Parker / Spider-Man sarà davvero in fuga e si nasconderà dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, dopo esser dato per ricercato, avere nostalgia di casa avrebbe senso ma avrebbe senso anche l’essere stufi della proprio casa. immaginiamo che prenderà le distanze dalla sua famiglia e dai suoi amici. Grazie a Tony Stark e agli Avengers, Peter ha molte risorse per correre, nascondersi e tenere al sicuro i suoi cari.

Nell’ombra avrebbe senso che Peter lavorasse per riabilitare il suo nome. I fan sperano che mentre lo farà, verrà braccato da Kraven il Cacciatore, per cui si dice la Marvel stia cercando un attore “alla Joel Kinnaman”. Ci sono state segnalazioni che Kraven apparirà nella storia e si dirigerà a New York City per dare la caccia a Spider-Man, ma ciò deve ancora essere confermato.

Qui sotto una fan-art ispirata al titolo:

