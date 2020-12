Spider-Man: 3: Alfred Molina pare ritornerà nel ruolo del Doctor Octavius

Alfred Molina pare stia per indossare di nuovo le braccia di metallo per riprendere il ruolo del malvagio Doctor Octopus, stando ad alcune fonti vicine a The Hollywood Reporter.

Molina ha dato vita ad una performance molto amata dai fan nel sequel di Sam Raimi del 2004, Spider-Man 2, nei panni di Otto Octavius, un brillante scienziato che diventa un cattivo con otto arti sulla schiena. Il coinvolgimento di Molina nel prossimo film di Spider-Man è stato lasciato intendere per la prima volta alla fine del mese scorso, quando GWW ha riferito che l’attore era stato avvistato sul set.

Il coinvolgimento di Molina legherebbe assieme tre generazioni di film di Spider-Man. Jamie Foxx pare tornerà come Electro dopo aver interpretato il ruolo in The Amazing Spider-Man 2 del 2014, mentre Doc Oc di Molina ha terrorizzato la versione di Maguire di Spidey. A ottobre, Foxx ha suggerito la cosa in un post di Instagram poi cancellato che tre diversi Spider-Men potrebbero apparire nel film.

Marvel e Sony non hanno commentato.

