Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch comparirà nel terzo film con Tom Holland

Benedict Cumberbatch lancerà incantesimi – non ragnatele – nei panni di Doctor Strange nel prossimo film di Spider-Man con Tom Holland.

Il casting di Cumberbatch segna il terzo importante crossover tra i film prodotti dai Marvel Studios della Disney e i film Spider-Man della Sony Pictures con Holland, dopo che il Tony Stark di Robert Downey Jr. è apparso in Spider-Man: Homecoming del 2017 e il Nick Fury di Samuel L. Jackson è apparso in Spider-Man: Far From Home del 2019.

Il casting ha senso dato che lo Stephen Strange abita a New York City, così come Peter Parker, ei personaggi hanno condiviso lo schermo per la prima volta in Avengers: Infinity War del 2018 durante la loro battaglia con Thanos. Il terzo film di Spider-Man inizierà la propria produzione ad Atlanta con il regista Jon Watts a novembre. Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori dovrebbero riprendere i loro ruoli dai due precedenti film.

Lo stesso Cumberbatch dovrebbe recitare in “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” dei Marvel Studios, che, in un ulteriore frammento di kismet del meta-universo, sarà diretto dall’ex regista di Spider-Man, Sam Raimi. Il film dovrebbe anche lui entrare in produzione a novembre a Londra, suggerendo che Cumberbatch potrebbe aver imparato a lanciare un incantesimo per essere in due posti contemporaneamente durante una pandemia.

A parte gli scherzi, il casting di Cumberbatch per il nuovo Spider-Man suggerisce inoltre che l’imminente serie di film sia nel MCU e nello Spidey-verse cinematografico di Sony, cosa che potrebbe dare inizio alle possibilità narrative del multiverso.

