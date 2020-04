Spider-Man 3: Charlie Cox sfata il rumor sul suo coinvolgimento ma ammette che gli piacerebbe

Charlie Cox ha commentato le voci secondo cui Daredevil farà la sua apparizione nel terzo film di Spider-Man.

Mentre l’incarnazione di Daredevil di Charlie Cox è stata ben accolta, il suo tempo come L’Uomo senza Paura è terminato quando Netflix ha cancellato la serie dopo solo tre stagioni. Tuttavia, una voce relativamente recente ha suggerito che il Daredevil di Charlie Cox potrebbe tornare per un’apparizione nel terzo film di Spider-Man con Tom Holland.

Durante un’intervista con ComicBook, Charlie Cox ha fatto notare che non aveva ancora sentito parlare di quelle voci. Tuttavia, l’attore ha aggiunto che se le voci fossero vere, sarà una versione diversa di Daredevil:

“Non avevo sentito quelle voci, ma certamente non è con il mio Daredevil. Non sono coinvolto. Se è vero, non è con me. È con un altro attore.”

Tuttavia, Charlie Cox ha dichiarato che gli piacerebbe riprendere il ruolo di Daredevil al fianco allo Spider-Man di Tom Holland:

“Senti, mi sono divertito moltissimo. Sono così grato di aver interpretato quel personaggio. Certo, mi piacerebbe andare avanti. Mi piacerebbe esserne coinvolto. Come fan dei film Marvel, ho adorato le piccole cose che compaiono qua e là, ma poiché eravamo su Netflix, non siamo stati in grado di fare altrettanto per motivi legali, non so perché. Ma adoro l’idea che Jessica e Matt si presentino sullo sfondo o che Matt sia un avvocato che assiste Peter Parker. Sarebbe davvero fantastico.”