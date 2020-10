Spider-Man 3: Jamie Foxx sarà di nuovo Electro

Sorpresa e sgomento tra le schiere dei fan Marvel e, in particolar modo, dell’Uomo Ragno, vista la recente notizia inerente al terzo film sullo Spider-Man di Tom Holland.

La produzione del film in questione sta per partire, e giustamente ci si può aspettare che in rete arrivino dei dettagli in più riguardo la produzione. Nessuno però si sarebbe aspettato di leggere che il villain del film sarebbe stato Electro, e che ad interpretarlo sarà Jamie Foxx.

Ok, fin qui in teoria nulla di strano, se non fosse per il fatto che l’attore statunitense ha già interpretato il personaggio in un altro film di Spider-Man, in un altra saga, ben 6 anni fa. Parliamo, ovviamente, del fallimentare The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

Il film di Marc Webb, con Andrew Garfield nei panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere, fu un flop sotto tutti i punti di vista, e proprio per questo la Sony arrivò a stipulare l’accordo con i Marvel Studios per introdurre Spider-Man all’interno del Marvel Cinematic Universe. Come tutti ricorderanno, l’antagonista principale del film, che arriva anche ad essere presente nel titolo, era proprio Electro, interpretato da Jamie Foxx.

La notizia lascia giustamente tutti noi con un sacco di domande: perché prendere proprio Foxx? È un attore fenomenale, l’ha dimostrato con film quali Django Unchained e Baby Driver, ma è un caso che abbia già interpretato Electro in passato oppure la Sony / Marvel sta architettando qualcosa di più grosso di nascosto?

C’è la tranquillissima possibilità che l’Electro che vedremo nel prossimo film su Spider-Man possa essere completamente distaccato da quello visto nel 2014, oppure potrebbero davvero tirare in ballo una volta per tutte la questione del multiverso, facendo incontrare lo Spider-Man di Tom Holland con quello di Andrew Garfield e… con quello di Tobey Maguire?

Potrebbe essere, d’altronde ci avevano già “provato” con l’ultimo Spider-Man: Far from home. Dobbiamo anche considerare che ormai i concetti di multiverso e della coesistenza di diverse versioni dei vari personaggi son stati presentati al grande pubblico con il meraviglioso Spider-Man: Un nuovo universo. Quindi ora come ora letteralmente tutto può essere.

Inoltre, ricordiamo che nel teaser trailer per Morbius abbiamo visto Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes / l’Avvoltoio. Che cosa voglio dire ricordando diò? Beh, semplicemente che la Sony e i Marvel Studios hanno intenzione di fare un qualcosa con Spider-Man di veramente grosso ed articolato. Quasi come se fosse una sorta di micro-universo all’interno del macro MCU.

Fonte: The Hollywood Reporter

Spider-Man 3 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi il 17 dicembre 2021, con Jon Watts alla regia, su una sceneggiatura di Chris McKenna e Erik Sommers, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige e Amy Pascal come produttori.

Nel cast Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Tony Revolvori (Flash Thompson) e Jamie Foxx (Electro).

