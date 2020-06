Spider-Man 3: le riprese potrebbero partire a settembre?

Se le cose dovessero andare per il verso giusto, prima o poi i Marvel Studios e la Sony pianificheranno di avviare la produzione di Spider-Man 3.

Sebbene il titolo con Tom Holland fosse originariamente destinato a dare il via alla produzione nel giro di poche settimane, un nuovo casting call si è fatto strada online ed ha lasciato intendere invece che gli studi stiano progettando di dare il via alla produzione questo settembre. Inoltre, a quanto pare confermerebbe la precedente segnalazione la supposizione che il film sarà girato in location a New York, Los Angeles, Atlanta e in Islanda.

A differenza di molte altri casting call dello stesso tipo, poco altro è disponibile sul film in quanto manca completamente di un cast, descrizioni dei personaggi e trama. All’inizio di questo mese, è stato riferito che Sony stava cercando di iniziare a girare il film su Uncharted a luglio in previsione dell’inizio della produzione di Spider-Man 3. Tali relazioni rimangono non confermate al momento della stesura di questo articolo.

Sebbene praticamente non si sappia nulla del film, molti sperano che il Peter Parker di Holland richiederà i servizi di Matt Murdock / Daredevil poiché avrebbe sicuramente bisogno di un aiuto legale dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home. Se Murdock dovesse apparire, probabilmente non sarà la versione di Charlie Cox.

Mi piace: Mi piace Caricamento...