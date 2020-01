Spider-Man 3: rivelata la data d’inizio della produzione e alcune location

Marvel Studios e Sony Pictures stanno collaborando per un altro film di Spider-Man ambientato nell’universo cinematografico Marvel, in seguito agli eventi di Spider-Man: Far From Home.

La produzione di Spider-Man 3, ancora senza titolo, inizierà a luglio e dovrebbe durare fino a novembre di quest’anno. Arriverà nei cinema nel luglio dell’anno successivo, ma non prima di raggiungere alcune location interessanti per la produzione: Atlanta, New York, Los Angeles e perfino l’Islanda.

Questo non sarà il primo film dei Marvel Studios ad usare l’Islanda come location durante una produzione, infatti anche Thor: The Dark World è stato girato in parte lì. Altri titoli che hanno usato l’Islanda come location di produzione includono Lara Croft: Tomb Raider, Star Wars: Il Risveglio della Forza, Batman Begins, 007: Die Another Day e Prometheus.

L’Islanda offre un vasto scenario geografico, che potrebbe prestarsi ad anticipazioni per personaggi come Kraven il Cacciatore nel ruolo del cattivo nel film.

Jon Watts tornerà alla regia di questo terzo film con Tom Holland che riprenderà il ruolo di Peter Parker. Il resto del cast non è stato ancora rivelato, anche se si prevede che anche Jacob Battalon e Zendaya torneranno. Il Mysterio di Jake Gyllenhaal è stato uno dei principali fattori che hanno catalizzato la natura particolare del finale di Spider-Man: Far From Home, ma non è chiaro se il suo personaggio sia sopravvissuto o meno al film e se avrà un ruolo nelle storie future.

Dopo questo nuovo film di Spider-Man parte dell’universo cinematografico Marvel, la Sony Pictures e i Marvel Studios porteranno in scena il tessiragnatele di Tom Holland in un altro film. Oltre a ciò, non sappiamo come Venom e Morbius, dato l’easter egg presente nel trailer, s’incontreranno con il super-eroe.

