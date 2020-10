Spider-Man 3: Sony smentisce le voci sul casting di Tobey Maguire e Andrew Garfield

La Sony Pictures smonta le voci che circolavano attorno a Spider-Man 3 sugli ex interpreti di Peter Parker, Tobey Maguire e Andrew Garfield, che si uniscono al cast del film Marvel Studios.

Maguire ha interpretato il supereroe in tutti e tre i film di Sam Raimi, mentre Garfield ha assunto il ruolo per il riavvio del franchise da parte di Sony in The Amazing Spider-Man del 2012. Dopo il secondo turno di Garfield nei panni di Peter Parker, The Amazing Spider-Man 2, non si è comportato come previsto, e Sony ha stretto un accordo con i Marvel Studios che ha permesso a quest’ultimo di introdurre Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, interpretato da Tom Holland.

Da allora Holland ha interpretato Spider-Man in film di squadra come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, oltre a guidare la sua serie solista all’interno del MCU. Dopo aver recitato sia in Spider-Man: Homecoming che in Spider-Man: Far From Home, Holland è pronto a guidare l’ancora senza titolo Spider-Man 3, che sta cominciando in questi giorno la produzione.

Nelle ultime settimane, il cast è stato stilato, con Benedict Cumberbatch pronto a riprendere il suo ruolo di Doctor Strange. Con una mossa davvero scioccante, Marvel e Sony hanno riportato Jamie Foxx al ruolo di Electro, dopo che l’attore ha interpretato il cattivo in The Amazing Spider-Man 2. Ciò ha aperto la speculazione sul fatto che altri attori di Amazing Spider-Man e Raimi’s Spider-Man potessero tornare, inclusi gli uomini che in precedenza hanno indossato il costume del supereroe.

Questa settimana, sono circolate online voci secondo cui Maguire e Garfield erano in trattative o già assunti per interpretare i rispettivi Peter Parker in Spider-Man 3. Ovviamente noi non abbiamo dato credito alla cosa, in quanto rumor infondato, e oggi in una dichiarazione a ET Canada, un rappresentante della Sony Pictures stesso ha smentito il tutto, dicendo: “Quei presunti casting non sono confermati”.

Gli studi non sempre commentano le voci sul casting, ma in questo caso Sony ha smentito categoricamente le voci attualmente in circolazione su Maguire e Garfield.

