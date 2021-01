Spider-Man 3: speculazioni sui recenti leak dal set immaginano il collegamento con la storia “One More Day”

Sony Pictures e Marvel Studios continuano la produzione di Spider-Man 3, e mentre le voci sugli spunti interessanti di trama continuano a circolare, l’ultima foto dal set dell’ultima avventura di Tom Holland ha forse anticipato un intrigante punto della trama del film in uscita.

Anche se questo non conferma che il nuovo film sarà ispirato a Spider-Man: Un Nuovo Universo e non include immagini di Tobey Maguire o Andrew Garfield, apparentemente inverte un importante cliffhanger presente in Spider-Man: Far From Home. E se alcune delle teorie dei fan si rivelassero vere, potrebbe avere perfettamente senso collegarsi a WandaVision o al film di prossima uscita, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nelle ultime foto dal set, uno stuntman può essere visto indossare una tuta a motion capture, ma non è la parte importante. Invece, la foto presenta un poster di Spider-Man nel suo costume originale da Captain America: Civil War, e il tessiragnatele con intorno dei fan che chiedono l’autografo.

Inoltre in una recente immagine trapelata di recente dai set del film, un furgone può essere individuato con sopra la parola F.E.A.S.T., acronimo di Food, Emergency, Aid, Shelter e Training. Anche se questa potrebbe sembrare solo un’altra organizzazione senza scopo di lucro che cerca di fare del bene, i fan dei giochi di Spider-Man e dei fumetti probabilmente sanno cosa significa.

Nei fumetti, FEAST è un’organizzazione senza scopo di lucro in cui sia zia May che Miles Morales sono noti per fare volontariato. Anche se potrebbe essere troppo presto per Miles Morales nel MCU, il coinvolgimento di zia May con il FEAST è ciò che rende questa ultima scoperta così interessante.

Il FEAST è diretto da Martin Li, un uomo gentile e generoso noto per la sua umiltà. Tuttavia, Li nasconde un oscuro segreto che è il risultato di un esperimento illegale che è stato fatto su di lui da un sindacato criminale. L’esperimento ha creato due diverse personalità all’interno dell’individuo; Martin Li e Mister Negative. Mentre Martin Li è noto per le sue buone azioni, Mister Negative è il culmine dei suoi istinti più oscuri ed è determinato a diventare il re del crimine di Chinatown. Come Mister Negative, ha incredibili poteri curativi che possono curare la crescita cancerosa, il controllo mentale, la forza sovrumana e la capacità di caricare le armi da mischia con la sua energia. Nei fumetti, l’origine dei poteri di Mister Negative è attribuita alla Forza Oscura, la stessa entità responsabile dei poteri di Cloak e Vanisher.

A new photo from the set of #SpiderMan3 features the logo of the organization F.E.A.S.T. In Marvel's Spider-Man, F.E.A.S.T. (Food, Emergency, Aid, Shelter and Training) is a homeless shelter where May Parker & Miles Morales volunteer. via: https://t.co/XCVfVHyKSs pic.twitter.com/fco2OzBIHl — Spider-Man 3 Updates (@spideysnews) January 28, 2021

Normalmente non sarebbe strano nell’universo cinematografico Marvel considerando la popolarità di Spider-Man come Vendicatore, ma la sua identità segreta è stata appena rivelata, ed è stato inquadrato come l’assassino dell’amato Mysterio dopo gli eventi di Far From Home. Allora qual è il problema con Spider-Man che diventa un eroe popolare nella comunità?

Ebbene, data la connessione tra WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e la presunta apparizione del Strange di Benedict Cumberbatch in Spider-Man 3, sembra probabile che siano in gioco dei cambiamenti in base al multiverso, o semplicemente qualche espediente narrativo che deforma la realtà. E guardando le voci e le teorie che indicano che Mephisto ha un ruolo importante nei prossimi progetti dei Marvel Studios, assolutamente non confermato, potremmo molti hanno pensato a una controparte cinematografica live-action dello SpiderVerse.

O forse un adattamento di un fumetto specifico, “One More Day”, dove l’identità di Spider-Man viene resa pubblica a causa degli eventi di Civil War. Di conseguenza, i cattivi di Spidey iniziano a prendere di mira gli amici e la famiglia di Peter Parker, incluso un attacco a zia May che la lascia ricoverata in ospedale. Peter e Mary Jane, sposati da tempo, decidono di vendere il loro amore a Mephisto che promette di ripristinare l’identità segreta di Spider-Man e di far rivivere zia May in cambio.

Non fu una trama molto popolare all’epoca dell’uscita, e da allora non ha dimostrato di essere un classico di culto tra i fan. Tuttavia, potrebbe fornire qualche ispirazione per l’imminente trama di Spider-Man 3, ma come sempre vi raccomandiamo di prendere la cosa con le pinze.

