Spider-Man 3: Tom Holland non sa niente sul coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Sebbene la Marvel non abbia ufficialmente confermato ciò, per molti è una scommessa su cui puntare il fatto che nel l’imminente Spider-Man 3 venga esplorato il multiverso.

I personaggi e gli attori dei precedenti franchise di Spider-Man si dice stiano tornando: Jamie Foxx come Electro da The Amazing Spider-Man 2 e Alfred Molina come Doctor Octopus da Spider-Man 2. E anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch dovrebbe far parte del film, aprendo ulteriormente le possibilità che dimensioni alternative verranno esplorate. Tutto ciò ha portato alla speculazione che anche i precedenti Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield, sarebbero apparsi nel film. Ovviamente tutto ciò è solo un rumor, e la Marvel non da ne conferma, ne smentita su tutta la faccenda, ma in una nuova intervista, l’attuale Spider-Man, Tom Holland, pare aver smentito la cosa, affermando inequivocabilmente che Maguire e Garfield non ci saranno.

Secondo alcuni, però, non sta dicendo la verità. Non perché menta, ovviamente, ma per evitare spoiler, il che è comprensibile. Parlando con Esquire (via SF), a Holland è stato chiesto a bruciapelo se i precedenti Spider-Men sarebbero tornati in qualche modo per l’imminente sequel di Spider-Man: Far From Home che tutti hanno deciso di chiamare Spider-Man 3 per il momento.

“No, no, non appariranno in questo film”, ha risposto Holland. “A meno che non mi abbiano nascosto le informazioni, dopotutto penso sia un segreto troppo grande per me da nascondere. Ma per ora no. Sarà una continuazione dei film di Spider-Man che abbiamo realizzato.”

Tuttavia, l’attore ha anche sottolineato che alla Marvel non danno le storie complete per evitare fughe di notizie.

“Lo fanno sempre”, ha sotolineato Holland. “In [Avengers: Endgame], riguardo la scena del funerale di Iron Man, per molto tempo ho avuto l’impressione che fosse un matrimonio. Sono sicuro al 100% che mi stiano ancora ingannando.”

Holland è diventato piuttosto famoso (in un modo divertente e innocuo) per essersi lasciato sfuggire degli spoiler circa i suoi progetti Marvel, tanto che qualcuno ha persino creato un montaggio di tutti questi divertenti momenti. Potete vederlo qui sotto.

