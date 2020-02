Spider-Man 3: un rimando a Seinfeld nel working title del film con Tom Holland

Il titolo provvisorio del terzo film che vede Tom Holland come Spider-Man è stato rivelato con un interessante easter egg per i fan della cultura pop.

Dopo che l’interessante primo trailer di Morbius ha lasciato intendere una connessione tra i film della Marvel / Sony e quelli Marvel Studios, e sopratutto con lo Spider-Man di Tom Holland, i fan hanno cercato disperatamente di saperne di più sul futuro del tessi-ragnatele nell’universo cinematografico Marvel.

L’attesa non dovrebbe essere troppo lunga, poiché lo Spider-Man 3 con Holland si sta preparando per iniziare la produzione quest’estate, e ora il titolo provvisorio del film è stato rivelato grazie all’ultimo numero di Production Weekly.

La pubblicazione riportava il titolo provvisorio di Spider-Man 3 come “Serenity Now”. I fan di Seinfeld riconosceranno senza dubbio l’easter egg in riferimento a un episodio con lo stesso nome della sitcom classica. La frase “Serenity Now” vuole essere un rapido esercizio mentale per calmarsi, tranne che nell’episodio ha l’effetto opposto.

Spider-Man: Homecoming è stato originariamente intitolato “Summer of George”, un altro riferimento di Seinfeld, e Far From Home ha modificato il titolo provvisorio in “Fall of George”, quindi i riferimenti alle famosa sit-com rimangono anche nel working title del terzo film.

