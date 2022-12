Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco il primo trailer dell’atteso film con protagonista Miles Morales

Non c’è dubbio che Spider-Man: Un Nuovo Universo sia uno dei migliori film tratti dai personaggi dei fumetti mai realizzati.

Il film è diventato un successo tra la critica e il pubblico di tutto il mondo non solo per aver abbracciato l’anima di Spider-Man, ma per il lato visivo che l’ha fatto apparire come un fumetto che prende vita. Il film è persino riuscito a ottenere il premio Oscar per il “Miglior film d’animazione” nel 2019.

Ora, con la Sony Pictures che continua a sviluppare altri progetti relativi a Spider-Man per il loro universo cinematografico e il MCU, i fan sono in trepidante attesa di una nuova anticipazione circa Across The Spider-Verse.

Come promesso tempo addietro, oggi la Sony ha rilasciato il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Potete vederlo qui sotto:

In inglese il film si intitolerò Spider-Man: Across the Spider-Verse. La pellicola è diretta da Joaquin Dos Santos insieme ai co-registi Kemp Powers e Justin K. Thompson. Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad stanno producendo.

Il film uscirà nelle sale il 2 giugno 2023.

Stando alle informazioni arrivate dal CinemaCon, anche se la storia del film non la si conosce, ma sappiamo che Across the Spider-Verse vedrà il ritorno dell’eroe del film originale Miles Morales (Shameik Moore) mentre lascia la sua dimensione per visitare le diverse realtà che compongono lo Spider-Verse. Collaborerà con l’amica e interesse amoroso Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e con il nuovo arrivato Miguel O’Hara (Oscar Isaac), alias Spider-Man 2099, che è stato anticipato nella scena post-crediti del film originale. Il trio, così come gli altri alleati, dovrà unirsi per sconfiggere un potente supercriminale.

All’evento, insieme alla rivelazione, sono stati mostrato 15 minuti di filmato che ha visto Miles, Miguel e Gwen incontrarsi con il personaggio di Issa Rae, Jessica Drew, su Terra 65, ed ha visto il gruppo impegnarsi in una battaglia e afferrare un elicottero che cadeva dal cielo.

Inoltre, secondo le informazioni arrivate, Spider-Man: Across the Spider-Verse alzerà il livello rispetto al primo capitolo del franchise perché non sarà solo ambientato in sei diversi universi paralleli, ma conterrà ben 240 personaggi diversi.

