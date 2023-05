Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco un nuovo trailer ricco di scene inedite

Spider-Man: Across the Spider-Verse si mostra con un nuovo emozionante trailer.

Miles Morales torna per il nuovo capitolo della saga di Spider-Verse, vincitrice dell’Oscar®, Spider-Man™: Across the Spider-Verse.

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Persone incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a confrontarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Diretto da Joaquim Dos Santos Kemp Powers Justin K. Thompson, su una sceneggiatura di Phil Lord & Christopher Miller e David Callaham, il film è basato sui fumetti MARVEL, prodotto da: Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller e Christina Steinberg.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...