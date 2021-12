Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco una prima anticipazione del sequel di Un Nuovo Universo

Non c’è dubbio che Spider-Man: Un Nuovo Universo sia uno dei migliori film tratti dai personaggi dei fumetti mai realizzati.

Il film è diventato un successo tra la critica e il pubblico di tutto il mondo non solo per aver abbracciato l’anima di Spider-Man, ma per il lato visivo che l’ha fatto apparire come un fumetto che prende vita. Il film è persino riuscito a ottenere il premio Oscar per il “Miglior film d’animazione” nel 2019.

Ora, con la Sony Pictures che continua a sviluppare altri progetti relativi a Spider-Man per il loro universo cinematografico e il MCU, i fan si sono chiesti quando lo studio avrebbe rivelato qualcosa sul sequel senza titolo.

Non molto sulla trama è noto, ma fino ad ora, il cast vocale comprende il ritorno di Shameik Moore (Miles Morales), Jake Johnson (Peter B. Parker) e Hailee Steinfeld (Spider-Gwen). A giugno, è stato riferito che l’attrice di Insecure, Issa Rae, si è unita al cast come Spider-Woman/Jessica Drew, segnando questa come la prima apparizione del personaggio in un film.

In attesa di sapere chi altro si è unito al progetto, Sony Pictures ha finalmente rivelato un primo sguardo al lungometraggio animato insieme al titolo ufficiale del sequel.

Potete vedere tutto qui sotto:

In inglese il film si intitolerò Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La pellicola è diretta da Joaquin Dos Santos insieme ai co-registi Kemp Powers e Justin K. Thompson. Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad stanno producendo.

Il film uscirà nelle sale il 7 ottobre 2022.

