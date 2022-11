Spider-Man: Across the Spider-Verse, i due produttori hanno pensato a possibilità romantiche fra Gwen e Miles

I produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Christopher Miller e Phil Lord, hanno anticipato il potenziale per una storia d’amore tra Miles Morales e Gwen Stacy nel prossimo film di Spider-Man della Sony.

Dopo aver subito ritardi e modifiche alla data d’uscita, il tanto atteso sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse, chiamato Across the Spider-Verse, uscirà il 2 giugno 2023. Nonostante un ensemble di nuovi eroi multiversali in arrivo, Spider-Verse 2 si concentrerà ancora molto sull’interazione tra Miles e Gwen.

Quando i fan li hanno visti l’ultima volta in Into the Spider-Verse, Miles e Gwen avevano accettato di diventare amici, trovando modi per rimanere in contatto nonostante la distanza che li separava. Il trailer del sequel, che è stato rilasciato nel dicembre del 2021 quando il film doveva essere presentato in anteprima più vicino a quel momento, mostra che questa amicizia continua ma che per Miles forse c’è di più.

Quindi, questi due amici potrebbero vedere la loro relazione trasformarsi in qualcosa di più? I produttori del film hanno affrontato esattamente questo argomento. In un’intervista con Empire, Miller e Lord hanno spiegato che Spider-Man: Across the Spider-Verse mostrerà Miles continuare il suo viaggio di formazione, mentre attraversa diverse fasi della sua vita. Questa premessa riconoscibile, tuttavia, sarà raccontata su “una grande scala piena di supereroi multidimensionali”.

“Miles sta attraversando diverse fasi della sua vita. Ora ha fiducia, ma sta iniziando a scoprire qual è il suo posto nel mondo e si sente pronto per le prossime sfide. Vuole lasciare il nido. Deve capire chi è e chi conta nella sua vita. Da adolescente queste sono molte delle grandi domande che ti poni, ma per Miles tutto cià è su una scala multidimensionale da supereroe.”

Miller e Lord hanno rivelato che il film del 2023 “si apre nel mondo di Gwen”, dando ai fan uno sguardo esteso al suo angolo di multiverso. La coppia ha anche anticipato delle “possibilità romantiche per lei [Gwen] e Miles”, sebbene rimanga “il desiderio di mantenere intatta la loro amicizia”.

“C’è tensione e possibilità romantiche tra Gwen e Miles”, dice Lord. “Ma c’è anche il desiderio di mantenere intatta la loro amicizia e di non rischiare. È un momento davvero interessante per due personaggi, specialmente perché sono così giovani.”

