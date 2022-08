Spider-Man: Across the Spider-Verse, il produttore mostra un poster realizzato per la crew del film

Molti fan in tutto il mondo affermano che Spider-Man: Into the Spider-Verse non è solo uno dei migliori film di Spidey di sempre, ma anche potenzialmente uno dei più incredibili racconti animati di sempre.

Con il successo che ha avuto, non è stata una sorpresa che un sequel sia stato approvato abbastanza rapidamente, uno che è già stato diviso in due parti.

La prima parte uscirà il 2 giugno 2023 e vedrà il ritorno di Miles Morales e Spider-Gwen per una nuova avventura lungo il Multiverso. Invece di andare contro Kingpin, questa volta il duo dovrà vedersela con Spot, il cui corpo è ricoperto da portali interdimensionali che lui lancia e controlla a suo piacimento.

Dal primo trailer del progetto sembra che la storia non mancherà di ritmo, per non parlare di come manterrà il suo stile artistico molto apprezzato. Quel filmato ha anche fornito un first-look allo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac, anticipato alla fine di Into the Spider-Verse.

Ora, il produttore del film ha offerto una nuova immagine che mostra uno splendido nuovo poster per l’attesissimo progetto. Il produttore del film, Christopher Miller, ha pubblicato lo splendido nuovo artwork su Twitter, dove ha detto: “Ecco un piccolo poster realizzato per la crew di Across the Spider-Verse“.

Here is a fun little poster made for the Across the Spider-Verse crew. pic.twitter.com/ERcEsFDxnn — Christopher Miller (@chrizmillr) August 19, 2022

In inglese il film si intitolerò Spider-Man: Across the Spider-Verse. La pellicola è diretta da Joaquin Dos Santos insieme ai co-registi Kemp Powers e Justin K. Thompson. Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad stanno producendo.

Il film uscirà nelle sale il 2 giugno 2023.

Stando alle informazioni arrivate dal CinemaCon l’anno passato, anche se la storia del film non la si conosce, ma sappiamo che Across the Spider-Verse vedrà il ritorno dell’eroe del film originale Miles Morales (Shameik Moore) mentre lascia la sua dimensione per visitare le diverse realtà che compongono lo Spider-Verse. Collaborerà con l’amica e interesse amoroso Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e con il nuovo arrivato Miguel O’Hara (Oscar Isaac), alias Spider-Man 2099, che è stato anticipato nella scena post-crediti del film originale. Il trio, così come gli altri alleati, dovrà unirsi per sconfiggere un potente supercriminale.

All’evento, insieme alla rivelazione, sono stati mostrato 15 minuti di filmato che ha visto Miles, Miguel e Gwen incontrarsi con il personaggio di Issa Rae, Jessica Drew, su Terra 65, ed ha visto il gruppo impegnarsi in una battaglia e afferrare un elicottero che cadeva dal cielo.

Inoltre, secondo le informazioni arrivate, Spider-Man: Across the Spider-Verse alzerà il livello rispetto al primo capitolo del franchise perché non sarà solo ambientato in sei diversi universi paralleli, ma conterrà ben 240 personaggi diversi.

