Spider-Man: Across the Spider-Verse, il regista parla di The Spot e come hanno sviluppato il cattivo

Con Spider-Man: Into the Spider-Verse è stato un atto di fede in seno alla Sony, che a quanto pare ha dato i suoi frutti. L’epopea animata incentrata su Miles Morales ha sconvolto il pubblico nel 2018, tanto da giustificare due sequel. Il primo seguito, Across the Spider-Verse, uscirà nei cinema la prossima estate e, al posto del Kingpin, Miles e compagni questa volta vedremo il cattivo noto come The Spot.

The Spot è stato recentemente annunciato essere l’antagonista del film con il veterano di Hollywood Jason Schwartzman che lo interpreta. Il personaggio è uno degli antagonisti meno conosciuti di Spidey, in quanto possiede la capacità di creare portali interdimensionali simili a macchie d’inchiostro. Nei fumetti, Spot inizia come il dottor Jonathan Ohnn, uno scienziato del MIT che lavora per Kingpin, ma dopo un esperimento andato storto, diventa il supercriminale coperto di pois.

Anche se non si sa come il personaggio giocherà nell’enorme trama di Across the Spider-Verse, il team di regia dietro il film ha accennato a ciò che rende The Spot così speciale.

In un’intervista con CartoonBrew, il trio di registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, Justin Thompson e Kemp Powers hanno commentato ciò che rende il cattivo del film, The Spot, un abbinamento perfetto per il sequel. Dos Santos ha affermato che Spot funziona come “una sorta di fantastico opposto di Miles”, facendo notare che l’eroe di un film è forte solo quanto il suo “fantastico cattivo”.

“Abbastanza presto sapevamo che Spot sarebbe stato il nostro cattivo principale. Senza un cattivo fantastico, che in qualche modo puoi capire attraverso la trama, non hai davvero una storia forte per il tuo personaggio principale. Quindi è un una sorta di fantastico opposto di Miles.”

Per quanto riguarda i poteri “inchiostro vivente” del cattivo, Dos Santos ha continuato dicendo che “non è solo un effetto. È l’arte che prende vita”, dicendo che è qualcosa che potrebbe “accadere davvero solo nell’animazione”.

“E il suo inchiostro vivente è reale, non è solo un effetto. È l’arte che prende vita. È qualcosa che può accadere davvero solo nell’animazione. Puoi immaginare Spot come un tizio vestito con un calzino in un film live-action di Spider-Man, e sapere che non funzionerà. Semplicemente non funzionerà.

In un film d’animazione puoi dare vita all’arte. È la boccetta d’inchiostro da calamaio versata sulla pagina.”

Powers è intervenuto dicendo che The Spot è molto simile a Kingpin in quanto entrambi i cattivi hanno “una storia così forte che funziona da complemento perfetto per Miles” nonostante non siano i primi nomi che potrebbero venire in mente ai fan quando pensano alla vasta galleria di cattivi di Spidey. Il regista ha affermato che The Spot ha un “potenziale infinito” sia dal punto di vista visivo che narrativo.

“E allo stesso modo è Spot. Fin dall’inizio sembrava avere un potenziale infinito, sia visivamente che per quanto riguarda il suo arco narrativo. Perché sai tra l’altro che non è un costume, quella è la sua pelle. Dal modo in cui lo indossa, sai che è non un ragazzo con un abito a pois. In realtà è la sua pelle. Quindi sai, l’arco narrativo del Dr. Ohnn Spot è davvero complementare al viaggio di Miles.”

Sul fronte visivo, Tompson si è meravigliato del lavoro svolto per dare un senso a The Spot sullo schermo. Ha descritto le “tecniche a macchia d’inchiostro” che hanno sviluppato per il progetto, dicendo che lo “strumento [necessario] per l’animazione ha richiesto un anno di lavoro per essere sviluppato“, menzionando che “[pensa che The Spot] lascerà a bocca aperta le persone“.

