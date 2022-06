Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony rilascia un’immagine che mostra il villain noto come The Spot

L’account Twitter di Sony Pictures Animation ha offerto il primo sguardo al cattivo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Spot, confermando che sarà doppiato da Jason Schwartzman.

Il post offriva una descrizione di The Spot, facendo notare che: “L’intero corpo di Spot è coperto da portali interdimensionali (che all’occhio sembrano inchiostro vivente) che gli permettono di viaggiare ovunque voglia andare. Può anche far apparire questi portali dal nulla per trasportare oggetti e persone a piacimento. Questo significa guai per Miles...”.

Potete vedere il post qui sotto:

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet, as debuted at #AnnecyFestival. He is voiced by Jason Schwartzman. 🕳 See him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, in theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/9V1fzvlR6A — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) June 13, 2022

Una descrizione di una clip condivisa al Festival di Annecy menziona Miles che si divide fra scuola e il ruolo di super-eroe, incappando nei super-problemi che caratterizzano il personaggio di Spider-Man.

“Nella nostra seconda clip di Across the SpiderVerse che abbiamo condiviso con il pubblico dell’#AnnecyFestival, Miles è in ritardo per un incontro tra lui, i suoi genitori e il consulente scolastico (doppiato da Rachel Dratch). Diviso fra la scuola dei suoi sogni e mantenere la sua città al sicuro, cerca anche di essere un bravo figlio per i suoi genitori. Questo è davvero tanto da sopportare. Per non parlare di qualcosa che all’improvviso fa scattare il suo senso di ragno.”

In inglese il film si intitolerò Spider-Man: Across the Spider-Verse. La pellicola è diretta da Joaquin Dos Santos insieme ai co-registi Kemp Powers e Justin K. Thompson. Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad stanno producendo.

Il film uscirà nelle sale il 2 giugno 2023.

Stando alle informazioni arrivate dal CinemaCon, anche se la storia del film non la si conosce, ma sappiamo che Across the Spider-Verse vedrà il ritorno dell’eroe del film originale Miles Morales (Shameik Moore) mentre lascia la sua dimensione per visitare le diverse realtà che compongono lo Spider-Verse. Collaborerà con l’amica e interesse amoroso Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e con il nuovo arrivato Miguel O’Hara (Oscar Isaac), alias Spider-Man 2099, che è stato anticipato nella scena post-crediti del film originale. Il trio, così come gli altri alleati, dovrà unirsi per sconfiggere un potente supercriminale.

All’evento, insieme alla rivelazione, sono stati mostrato 15 minuti di filmato che ha visto Miles, Miguel e Gwen incontrarsi con il personaggio di Issa Rae, Jessica Drew, su Terra 65, ed ha visto il gruppo impegnarsi in una battaglia e afferrare un elicottero che cadeva dal cielo.

Inoltre, secondo le informazioni arrivate, Spider-Man: Across the Spider-Verse alzerà il livello rispetto al primo capitolo del franchise perché non sarà solo ambientato in sei diversi universi paralleli, ma conterrà ben 240 personaggi diversi.

