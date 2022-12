Spider-Man: Across the Spider-Verse, un animatore del film dice che l’imminente sequel non è un film per bambini

Un animatore senior di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha rivelato che l’imminente sequel non è un film per bambini.

Il film Sony Pictures Animation ha il nobile compito non di continuare la storia di Into the Spider-Verse, ma di dare seguito a un film che ha letteralmente ridefinito ciò che potrebbe essere un film d’animazione.

Il primo film ha preso il mezzo dell’animazione, ha infranto quasi tutte le regole per detto mezzo, e lo ha fatto raccontando una storia matura e ricca di sfumature che non ci si sarebbe aspettati da un film Marvel così luminoso e colorato. Across the Spider-Verse sembra che prenderà la torcia dal suo predecessore in questo senso, raccontando un’altra storia emozionante, dai toni alla Avengers: Endgame.

E per chiunque si chieda come l’imminente sequel darà forma a questo aseptto maturo, un animatore di Across the Spider-Verse è intervenuto per spiegare. Spider-Man: Across the Spider-Verse non è un film per bambini secondo l’animatore senior del film, Ere Santos.

In un’intervista esclusiva con Klein Felt di The Direct, Santos ha rivelato che “alcune delle scelte che i personaggi [fanno]” durante la storia hanno fatto sì che gran parte del team si chiedesse se fosse o meno “un film per bambini”.

“È stato un progetto davvero impegnativo. Quindi ci sono stati molti momenti frustranti, qualcosa che ogni produzione ha. Ma ciò che ci ha fatto andare avanti era che saremmo stati frustrati davvero se non avessimo dato forma alle nostre idee una volta arrivati alla fase di rendering, e inoltre, alcune delle scelte che i personaggi fanno nella storia ci hanno fatto domandare se stessimo facendo davvero un film per bambini. Alla fine non c’è sembrato, quindi è molto, molto, super eccitante per me.”

L’animatore del film ha detto che se i fan hanno pensato che “il primo fosse intenso, non avete ancora visto niente”.

“Penso che qualcosa che uno dei produttori direbbe sarebbe ‘questo è un film completamente nuovo. Non stiamo cercando di rifare nulla di ciò che abbiamo fatto prima’. E quando vedrete il film ve ne accorgerete, vedrete che praticamente nulla è stato rifatto.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...