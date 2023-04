Spider-Man: Across the Spider-Verse, una serie di nuovi character poster dal Cinema Con

L’attesissimo film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse si è appena mostrato attraverso sei nuovi poster prima della sua uscita nel giugno 2023.

Il Cinema Con sta per iniziare e, con esso, i fan dovrebbero essere entusiasti di nuovi annunci e filmati per il sequel di un film d’animazione che molti affermano essere uno dei migliori di sempre. Per lo meno, il mondo dovrebbe prepararsi per almeno un trailer finale di Into the Spider-Verse 2. Si spera che, se l’ipotetico teaser si materializzerà, mostrerà più del grande cattivo del film, The Spot.

Sebbene non si tratti di un nuovo footage, i fan hanno individuato alcuni nuovi poster prima del grande panel di Sony Pictures per l’evento.

Come riportato per la prima volta da Collider, Sony ha rivelato sei nuovi character poster del CinemaCon per il suo prossimo sequel animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Potete vederli qui sotto:

Nuovi character poster per #SpiderManAcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/duikBIUVqk — Seratul | Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) April 24, 2023

Miles Morales torna per il prossimo capitolo della saga dello Spider-Verse, vincitrice dell’Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a confrontarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è diretto da Joaquim Dos Santos Kemp Powers Justin K. Thompson, sceneggiato da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham e ovviamente basato sul personaggio dei fumetti MARVEL.

Mi piace: Mi piace Caricamento...