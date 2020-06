Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e il resto del cast in alcuni scatti inediti dal dietro le quinte

Dopo tre anni dall’uscita, arrivan online alcuni scatti inediti dal dietro le quinte di Spider-Man: Homecoming, il primo film da solista per lo Spider-Man di Tom Holland.

Lo Spider-Man interpretato da Tom Holland è stato accolto benissimo da tutto il mondo sin dal suo esordio in Civil War, per poi apparire in due film da solista e nei due mega eventi Infinity War e Endgame. I due stand alone in questione, entrambi diretti da Jon Watts, hanno riscosso un grande successo economico, ma trai due quello più interessante risulta essere il primo del 2017 intitolato Spider-Man: Homecoming.

Una pellicola molto infantile nei toni, ma che riesce a risultare incredibilmente matura nella costruzione di un ottimo villain e una storia che riesce molto bene nel raccontare l’ascesa dell’Uomo Ragno degno di tale nome.

Una pellicola che oggi torna a far parlare di sé con degli inediti scatti presi dal dietro le quinte del film.

In rete sono apparse un paio di interessanti scatti con protagonisti Tom Holland, Jon Watts e altri membri del cast e della crew sul set del film Marvel, ma anche negli uffici degli Studios.

Spider-Man: Homecoming è un film del 2017, per la regia di Jon Watts, su una sceneggiatura di Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Christopher Ford, Chris McKenna, Erik Sommers e dello stesso Watts, su un soggetto di Jonathan Goldstein e John Francis Daley, basato sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, e con Kevin Feige e Amy Pascal come produttori.

La fotografia è a cura di Salvatore Totino, mentre la colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino.

Nel cast Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man), Michael Keaton (Adrian Toomes / Avvoltoio), Jon Favreau (Happy Hogan), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Marisa Tomei (May Parker), Jacob Batalon (Ned) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man).

