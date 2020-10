Spider-Man: Jamie Foxx commenta il suo ritorno come Electro

Siamo rimasti tutti di sasso nello scoprire che Jamie Foxx tornerà ad interpretare Electro nel prossimo film su Spider-Man con protagonista Tom Holland. La sorpresa è più che giustificata se pensiamo che l’attore ha già interpretato il personaggio nel fallimentare The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb. Infatti, nell’articolo di ieri, ci siamo domandati se l’Electro che vedremo nel prossimo film di Jon Watts sull’Uomo Ragno possa essere lo stesso del film di Webb o un’altra versione. È stato lo stesso Foxx a dare una sorta di risposta.

L’interprete di Django Unchained ha commentato il suo ritorno nei panni del personaggio tramite un post su Instagram, nel quale afferma:

Dite a Spidey di prepararsi!… super emozionato di far parte del nuovo film Marvel su Spider-Man… non vedo l’ora che possiate vederlo. E questa volta non sarà blu!! Ma più cazzuto del 1000%!!!

Sembrerebbe quindi che l’attore interpreterà un Electro ben diverso da quello visto in azione nel 2014, e pertanto sembrerebbe semplicemente una folle scelta di casting piuttosto che un segnale che indica la volontà dei Marvel Studios di introdurre in modo veramente forte il concetto del multiverso… o forse no?

Infatti nel post pubblicato da Foxx, “stranamente” rimosso, l’attore ha anche aggiunto una fan art che ritrae i tre Spider-Man cinematografici insieme in in una New York lacerata da una sorta di fenditura spazio-temporale.

Jamie Foxx’s Electro “wont be blue” in Spider-Man 3, unlike the Amazing Spider-Man 2 Electro…. pic.twitter.com/IbnRt4cn0R — uɐɥʞ ɯɐpⱯ (@Adam_Khan100) October 2, 2020

Foxx posted this on his Insta pic.twitter.com/ngaCQ0t7Is — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) October 2, 2020

Ovviamente parliamo di una semplice fan art che immagina un crossover gigantesco trai tre, tra l’altro ricalcando lo stile di Spider-Man: Un nuovo universo. Tuttavia, io direi “mai dire mai”!

Spider-Man 3 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi il 17 dicembre 2021, con Jon Watts alla regia, su una sceneggiatura di Chris McKenna e Erik Sommers, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige e Amy Pascal come produttori.

Nel cast Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Tony Revolvori (Flash Thompson) e Jamie Foxx (Electro).

