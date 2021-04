Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina conferma la sua partecipazione al film

Quando Alfred Molina è stato invitato per la prima volta a riprendere il ruolo del malvagio Otto Octavius ​​in Spider-Man: No Way Home ha detto che gli era stato detto di mantenere tutto segreto.

“Quando stavamo girando, avevamo ricevuto tutti l’ordine di non parlarne, perché doveva essere un grande grande segreto”, ha detto Molina con una risata durante un’intervista con Variety. “Ma, sai, è ovunque su Internet. In realtà mi sono descritto come il segreto tenuto peggio di Hollywood!”

Invece, non solo Molina ha confermato il suo coinvolgimento in No Way Home, ma ha descritto felicemente la sua esperienza durante la realizzazione del film, e il tornare a una parte che ha interpretato per la prima volta in Spider-Man 2 di Sam Raimi nel 2004.

“È stato meraviglioso”, ha detto. “È stato molto interessante tornare indietro dopo 17 anni per interpretare lo stesso ruolo, dato che dopo anni ora ho due menti, un bargiglio, zampe di gallina e una parte bassa della schiena leggermente instabile.”

Quando l’attore ha chiesto a Jon Watts, il regista di No Way Home, come il film avrebbe riportato in vita Doc Ock – poiché, come ha sottolineato: “sono morto”, Molina ha detto che il regista gli ha detto: “In questo universo, non si muore davvero”.

In Spider-Man 2, Molina ha interpretato lo scienziato Otto Octavius, che era pronto per essere il mentore del Peter Parker di Tobey Maguire quando un incidente di laboratorio lo trasforma nel micidiale Doctor Octopus, o in breve Doc Ock – così chiamato per le quattro braccia meccaniche fuse alla sua schiena. Su ordine di Harry Osborn (James Franco), l’ossessione tentacolare e folle di Doc Ock di perfezionare il suo reattore a fusione sperimentale lo mette contro Peter / Spider-Man e Mary Jane (Kirsten Dunst), e mette in pericolo tutta New York City. Nella scena culminante del film, Peter fa appello al lato buono di Otto, e annega se stesso e il suo reattore nell’East River prima che la città venga distrutta.

Nelle loro prime conversazioni, ha detto Molina, Watts gli ha detto che il film riprenderà la storia di Doc Ock da “quel momento” nel fiume, che in un franchise che include multiversi, viaggi nel tempo e linee temporali divergenti sembra abbastanza plausibile.

Le preoccupazioni di Molina erano più pratiche. Ha detto di aver chiesto a Watts come avrebbero affrontato il fatto che a 67 anni ed è invecchiato dal film del 2004.

“Mi ha guardato e ha detto: ‘Hai visto cosa abbiamo fatto a Bob Downey Jr. e Sam Jackson?‘”, Ha detto Molina con una risata. In Captain America: Civil War del 2016, i Marvel Studios hanno utilizzato la CGI per ridurre l’invecchiamento di Robert Downey Jr. per farlo apparire come nel 1991; e in Captain Marvel del 2019, anch’esso ambientato negli anni ’90, un vecchio Samuel L. Jackson ha interpretato una versione più giovane del suo personaggio, Nick Fury.

Molina ha anche citato The Irishman di Martin Scorsese come esempio di de-aging digitale e dei suoi limiti.

“Hanno reso il viso di Robert De Niro più giovane, ma quando combatteva, sembrava più vecchio”, ha detto Molina. “Sembrava un vecchio! Questo è ciò che mi ha preoccupato. Non ho la stessa fisicità che avevo 17 anni fa”, ha continuato. “Questo è un dato di fatto”, Molina si rende conto, però, che la natura del suo ruolo lo avrebbe salvato. “Poi mi sono ricordato che sono i tentacoli che fanno tutto il lavoro! La mia mossa fisica di base come Doc Ock, come attore, è proprio questa”, ha detto fissando intensamente la telecamera e facendo un rumore minaccioso. “Lo faccio spesso e le braccia stanno uccidendo, distruggendo e rompendo.”

Né la Sony Pictures né i Marvel Studios, che stanno co-producendo Spider-Man: No Way Home, hanno confermato il ritorno di Molina, ma la notizia del suo casting è trapelata lo scorso anno, insieme a rapporti secondo cui Jamie Foxx apparirà anche come Electro, il cattivo che ha portato in scena ecitato in The Amazing Spider-Man 2. Più tardi, Zendaya apparentemente ha confermato il casting di Molina durante una conversazione con Carey Mulligan per la serie di Variety Actors on Actors.

Il casting di Molina e Foxx unirebbe le tre generazioni di film di Spider-Man: il ciclo Maguire / Raimi, i capitolo di Marc Webb / Andrew Garfield e l’ultimo Spider-Man, con Holland e diretto da Watts.

