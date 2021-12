Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina parla del suo Doc Ock come una versione nuova e vecchia

Il vecchio si è fatto nuovo di nuovo quando Alfred Molina è comparso nei panni del Dottor Octopus in Spider-Man: No Way Home, la prima volta che l’attore interpreta il personaggio da Spider-Man 2 del 2004.

17 anni e un universo cinematografico dopo, la minaccia tentacolare che è alle prese con l’Amichevole Spider-Man di quartiere di Tobey Maguire solitamente, viene trasportato nel Marvel Cinematic Universe quando uno smascherato Peter Parker (Tom Holland) chiede a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di far dimenticare al mondo la sua identità segreta. Ma l’incantesimo gli si ritorce contro, portando i cattivi che sanno che Peter Parker è Spider-Man nel suo universo, incluso l’armato e pericoloso Doc Ock, che annega nel sequel di Spider-Man diretto dal regista Sam Raimi perché non “voleva morire da mostro” (ancora piango per quel finale).

In un’intervista dietro le quinte con la Sony Pictures, Molina ha raccontato di aver interpretato lo stesso Dottor Octopus nel suo debutto nel MCU, ma diverso.

“Quello che ho pensato fosse così meraviglioso di Spider-Man 2, la mia prima volta, è stato che hanno dato a Doc Ock questo meraviglioso momento di redenzione. E come tutti i grandi cattivi, come molti cattivi nell’universo Marvel, è diventato un cattivo con riluttanza, o quasi per caso”, ha detto Molina di Otto Octavius. “Sapevo che, quando Jon Watts ha descritto quella che sarebbe stata la prima apparizione di Doc Ock in questo film, sarebbe stato un momento di sbalordimento e stupore.”

Questo momento avviene quando Peter, cercando di far ammettere se stesso e gli amici MJ e Ned al MIT nonostante la controversia su Spider-Man, ha uno scontro con un folle Doc Ock su un ponte. Il personaggio è stato appena trasportato magicamente da poco prima della sua morte in Spider-Man 2.

“Volevo assicurarmi di essere nel posto giusto in termini di prestazioni, quindi è stato utile tornare indietro e guardare alla mia performance in Spider-Man 2”, ha detto Molina. “Ma allo stesso tempo, è un regista diverso, è un film diverso, quindi non volevo semplicemente replicare ciò che avevamo fatto prima. Per me era importante arrivare sul set come se fosse la prima volta.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...