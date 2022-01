Spider-Man: No Way Home, Before & Afters rilascia alcune immagini ufficiali dal film

Ormai da più di un mese l’ultimo film dei Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home, è uscito al cinema ed ha battuto ogni più rosea aspettativa per quanto riguarda l’incasso, soprattutto in tempi di pandemia.

Mentre attendiamo che la pellicola venga rilasciata nei mercati home-video e sulle piattaforme di streaming, attraverso Culture Crave possiamo mostrarvi alcune immagini rilasciate da Before & Afters dalla Sony Pictures stessa, ovviamente ad alto contenuto di spoiler per chi non ha visto l’ultimo film con Tom Holland nei panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

Potete vederle qui sotto:

First official still of the Spideys together in #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/9OPnI5RvVS — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 24, 2022

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film è stato reso disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...