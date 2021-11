Spider-Man: No Way Home, Francesco Pannofino sembra confermare il suo ritorno nel ruolo di doppiatore di Goblin

A quanto pare, dopo il rilascio del trailer di Spider-Man: No Way Home, sul web si è aperta una sorta di campagna di sostegno per il doppiaggio di uno dei personaggi che sarà presente nel film, il Goblin di Willem Dafoe.

Nell’anticipazione e in ben Sony 6 spot TV dedicati al film che la Sony ha rilasciato, non si è mai vista ne sentita la voce del personaggio, e tanti hanno preso a chiedere ai doppiatori dei film da cui provengono se fosse reale la loro presenza del film, anche se le immagini mostrate nel trailer sinceramente lasciano poco spazio all’immaginazione.

Dopo queste richieste, una cosa è stata un chiodo fisso per molti fan dei film di Spider-Man, ovvero quella di risentire la voce di Francesco Pannofino doppiare il Goblin.

Pannofino non ha certo bisogno di presentazioni, è noto per essere la voce di grandi attori come George Clooney, Kurt Russel e Denzel Washington, ma anche attori in grandi serie come Boris e tanti altri film nostrani.

A quanto pare, attraverso un post sul suo account Instagram, Francesco Pannofino sembra aver confermato il suo ritorno dietro la faccia di Norman Osborn in Spider-Man: No Way Home.

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film sarà disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...