Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori parlano della morte di un personaggio e delle difficoltà nel creare la scena

Marvel Studios e Sony Pictures si sono ritrovati con il film di più grande successo del 2021 con Spider-Man: No Way Home, l’ultimo capitolo dell’anno del MCU. Con dentro di tutto, dalle morti strazianti, alle introduzioni di personaggi che spaccano Internet, il sequel aveva tutto ciò che un fan della Marvel avrebbe mai potuto chiedere.

Il Peter Parker di Tom Holland aveva già vissuto molti momenti emotivi durante il suo percorso nel MCU, sperimentando momenti di lutto con la morte di Tony Stark e il terrore di vedere la sua identità rivelata al mondo. Tuttavia, nulla lo ha ferito come la morte di zia May per mano del Green Goblin di Willem Dafoe.

Anche per un film che si è concluso con Peter Parker ora in procinto di ricominciare la sua intera vita, il che è di per sé triste, la morte di May è arrivata come un pugno allo stomaco emotivo per molti, mentre altri l’hanno vista arrivare dopo la fatidica frase “da un grande potere, derivano grandi responsabilità”.

In un’intervista sul canale YouTube di Gold Derby, lo scrittore di Spider-Man: No Way Home Erik Sommers ha spiegato come lui e il co-sceneggiatore Chris McKenna hanno elaborato la scena della morte di zia May.

Alla domanda su quanto sia stato difficile scrivere quella scena, Sommers ha accennato a come volevano mettere in gioco “l’emozione di essa” assicurandosi che fosse “giusta”.

Ciò includeva il fatto che May se ne uscisse con la frase cardine dello spirito di Spider-Man, che non volevano “usare solo come fosse fine a se stessa”. Quel momento di grande impatto doveva adattarsi alla morte e a tutto ciò che stava accadendo nella scena, specialmente dopo l’intenso combattimento tra Peter e il Green Goblin.

“Lo è stato, per alcuni motivi. Uno era ovviamente l’emozione, semplicemente vuoi che ci sia una morte o qualcosa del genere, anche se non vuoi che sia triste. Non volevo apparisse sdolcinata, quindi volevamo trovare l’emozione giusta. Inoltre, a un certo punto del processo avevamo deciso che quella era una scena in cui lei avrebbe detto la frase, e sapete bene che il termine ‘grandi responsabilità’ è qualcosa di così pesante che ancora non avevamo utilizzato. Non volevamo usarlo solo fine a se stesso. Quando alla fine abbiamo deciso che era il momento e il luogo, è diventato evidente che fosse diventato anche una questione di ‘come mettiamo in scena l’emozione e facciamo uscire questa linea di dialogo nella stessa sequenza?’. E quindi abbiamo avuto aiuto da alcuni tecnici, giusto per sistemare bene la resa visiva della scena. E’ stato difficile.”

Nelle prime fasi della produzione, c’era l’idea di far ambientare la scena in un’ambulanza, ma si è rivelata impraticabile da girare a causa delle difficoltà con il COVID-19. Ciò ha costretto la squadra a “spostare fisicamente la scena in un altro posto” assicurandosi che le altre parti della scena rimanessero intatte.

Alla fine, Sommers e il team sono stati felici che la scena sia andata come è andata, soprattutto con le emozioni che ha suscitato nei fan. La morte di May ha risuonato negli spettatori poiché era “importante per la storia e per il viaggio di Peter”, rendendo evidente che Sommers e il team del film hanno girato la scena nel modo giusto.

“È stato anche complicato dal punto di vista della produzione perché avevamo idee diverse su dove avrebbe potuto svolgersi la scena, ma a causa del COVID le cose sono adnate diversamente […] Quindi è successo questo, quindi abbiamo dovuto spostare la scena fisicamente in un altro posto mentre cercavamo di mantenere tutti gli altri elementi in funzione, e abbiamo dovuto apportare modifiche. Il genere di cose che succede nelle produzioni, ma sono contento che sia andata così e che le persone siano state coinvolte emotivamente.”

