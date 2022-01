Spider-Man: No Way Home, Holland, Maguire e Garfield parlano finalmente del film assieme

Di tutti i contendenti in lizza per il miglior film agli Oscar quest’anno, nessuno prende in considerazione davvero la Sony e il suo Spider-Man: No Way Home. A parte il fenomeno sociale Black Panther, nessun cinecomic è mai stato ritenuto degno degli Oscar, se non quelli artisticamente di spessore come Il Cavaliere Oscuro.

Essendo No Way Home l’ottavo capitolo del franchise del tessi-ragnatele, ci si aspettava ovviamente il successo al botteghino e l’entusiasmo dei fan, ma fino a quando non è stato proiettato all’inizio di dicembre prima della sua apertura a metà mese, questo era tutto. Poi è arrivato il plauso immediato della critica – quella davvero seria ha riconosciuto i magistrali difetti del film assieme alla potenza emotiva – e la reazione del pubblico è stata entusiastica, portando la pellicola ad incassare ben oltre le aspettative in tempo di pandemia.

Improvvisamente, i dirigenti della Sony e della Marvel hanno iniziato a pensare a una campagna per gli Oscar, inquadrando il film più come il “culmine” di un franchise ventennale più che come un semplice sequel, e, ma ovviamente ciò non basterà perché la pellicola deve essere anche eccellente dal punto di vista cinematografico, non solo coinvolgente a livello emotivo.

Per molti è chiaro sia un grande film, ma lo è soprattutto per via del fan-service legato alla comparsa dei villain dai film vecchi di Spider-Man, e di Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Ma ovviamente non può competere con film come Dune e No Time To Die, quindi concentriamoci solo sul coinvolgimento emotivo.

In una recente intervista tramite Zoom che Deadline ha diretto, Maguire e Garfield hanno affiancato il giovane Tom Holland per parlare del film, ed in questo frangente sono venute fuori alcune chicche.

“Voglio dire, ho sempre saputo che questo film sarebbe stato amato in tutto il mondo”, hanno detto a Maguire e Garfield. “Non pensavo che sarebbe stato così massiccio come è stato. Una delle cose che preferisco fare in questo momento è andare online e guardare le reazioni dei fan. Non credo che avrei mai immaginato sarebbe stato così ben accolto. Voglio dire, immagino di aver avuto idea che la gente avrebbe adorato questo film, ma non così. Solo nelle ultime due settimane sono tornato davvero alla realtà, tornato a casa e iniziato ad affrontare problemi del mondo reale. In quel momento eravamo in una sorta di sogno.”

Per quanto riguarda l’aver effettivamente accettato di essere in questo film dopo tutti questi anni, al tempo a Maguire è stato chiesto di incontrare i produttori Kevin Feige e Amy Pascal, senza sapere cosa avrebbero avuto da dirgli.

“In quella conversazione, l’intenzione, il tipo di amore e la celebrazione di questi film e cosa significassero per Amy e Kevin era evidente, e per me, quando gli artisti o, sai, le persone che guidano il processo creativo hanno un una sorta di autentico, genuino intento di celebrazione e amore, ed era molto evidente per entrambi, non vuoi altro che soddisfarli. Per questo mi sono unito.”

Per quanto riguarda Garfield, che sta vivendo un anno eccezionale con ruoli acclamati in “Tick, tick… BOOM!” e Gli occhi di Tammy Faye, aveva un solo criterio che il film doveva soddisfare perché lui accettasse.

“Beh, stavo solo aspettando di vedere se Tobey lo avrebbe fatto, e se Tobey lo avesse fatto, allora ci sarei stato. Seguirei Tobey fino ai confini della Terra. Sono un lemming per Tobey”, ride Garfield. “Ma questa è stata sinceramente una parte importante quando mi è stato chiesto di parlarne, e di nuovo, è simile a quello che stava dicendo Tobey. Era come: ‘Oh, l’intenzione sembra molto pura. Sembra davvero una grande idea creativa e una grande storia”. Non era come se ci stessero solo chiedendo di venire a salutare e poi ripartire, la nostra presenza è al servizio di Tom, al servizio del viaggio di Tom. E amo la sensazione del destino del multiverso che si espande in questo film, e in realtà, senza i nostri due Peter dietro le spalle del Peter di Tom in questo preciso momento, sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto.”

Holland è stato colpito da quanto quest’esperienza sia stata emozionante – sullo schermo e fuori – e ha dovuto andare in posti che non aveva mai visitato prima.

“C’era sicuramente la sensazione per me, come attore, che questa fosse l’ultima volta che sarei stato Spider-Man, quindi gran parte di quell’emozione è venuta dall’atto di dire addio, che è uno dei temi più importanti di tutto questo film. Ma questo film sembrava anche una celebrazione di tre generazioni di Spider-Man. Quindi, a volte, recitavamo in queste scene incredibilmente emotive. Sono molto faticose, ed ero così felice di essere lì che ad un certo punto mi sono messi a riflettere sulla mia vita, analizzando cosa mi ha portato a lavorare Tobey Maguire e Andrew Garfield per raccontare questa storia”, ha detto. “E mi commuovo ogni volta che ci penso, sono orgoglioso che questa situazione si sia creata. Quindi, sì, è stata dura, ma sapete, le cose per vale la pena impegnarsi sono sempre difficili.”

Mantenerlo segreto non è stato facile per Garfield, che era in tournée dopo l’altra per i suoi film, e continuava a essere interrogato sulle voci secondo cui lui e/o Maguire avrebbero potuto essere nel nuovo film.

“Ho giustificato il mio comportamento di menzogna non etica”, ha detto. “Io lo chiamo omettere più che mentire, ma in un certo senso mi è piaciuto. È stato abbastanza divertente, e sembrava quel gioco Lupus in Fabula in cui, sai, sei il lupo mannaro e devi convincere tutti che non lo sei. Quindi l’ho trasformato in un po’ un gioco. Fra fuge di notizie e altro dovevo nascondermi, ma poi si è visto ciò che è successo, e ho quindi dato loro quella ciliegina in più. Ho visto il film con Tobey per la prima volta ed ero a pezzi. Per dirvi, questo è un film profondo, è un film che parla del raggiungimento della maggiore età, dell’accettazione della perdita, dell’accettazione della morte, dell’assunzione di responsabilità per i propri doni. Sono stato lacerato dal viaggio che Tom ha intrapreso; è il classico Peter Parker, ma sembrava totalmente nuovo e reinventato. È come se la storia delle origini di Tom avesse preso davvero forma nel terzo film piuttosto che nel suo primo. Penso che con il regista Jon Watts e Tom abbiano realizzato qualcosa, in realtà, che è eccezionalmente commovente, specialmente per i giovani. Penso che sia un bel film.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...