Spider-Man: No Way Home, i Marvel Studios rivelano il titolo del nuovo film con Tom Holland

Nella notte di ieri Tom Holland e Jacob Batalon hanno pubblicato pubblicano online alcune immagini che si presumeva arrivassero proprio da Spider-Man 3, cosa che a quanto pare è stata confermata, ironizzando con la finta erronea condivisione di titoli fasulli.

La cosa però aveva insospettito i fan, che da un momento all’altro si aspettavano di ricevere il vero e autentico titolo, cosa che a distanza di ora è effettivamente successa.

Con un post in allegato ad un divertente video con al centro Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya, i Marvel Studios hanno rivelato il titolo del nuovo film di Spider-Man, creando anche un profilo twitter dedicato. Il nuovo film, sempre diretto da Jon Watts, si intitolerò “Spider-Man: No Way Home.

Qui sotto potete vedere il post:

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...