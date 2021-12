Spider-Man: No Way Home, il Green Goblin di Willem Dafoe compare in una nuova clip!

Una nuova clip da Spider-Man: No Way Home offre un closer-look al Green Goblin di Willem Dafoe (AKA Norman Osborn).

No Way Home è il terzo film di Spider-Man del MCU ed è probabilmente la pellicola più attesa dei Marvel Studios del 2021. La Marvel, così come i suoi collaboratori alla Sony Pictures, sono rimasti a bocca chiusa sul film, cosa che porta i fan a speculare all’infinito sulla produzione.

Il film dovrebbe contenere molti easter egg e cameo per i fan di lunga data del personaggio; i trailer di No Way Home hanno confermato che il multiverso recentemente introdotto avrà un ruolo nel film, e porterà in scena alcune dei cattivi più amati dai film di Spider-Man.

Il trailer più recente di No Way Home ha dato un breve assaggio dell’iconica armatura di Green Goblin che è apparsa per la prima volta nella trilogia di Spider-Man originale di Sam Raimi degli anni 2000. Green Goblin è uno dei cinque cattivi confermati che dovrebbero apparire nel film, insieme al Doc Ock di Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx (dai film di The Amazing Spider-Man), Sandman e Lizard.

Nonostante la conferma del ritorno di Osborn, le immagini ufficiali di Dafoe nel film non sono state rese disponibili fino ad ora.

Un nuovo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Spider-Man offre uno sguardo più chiaro alla comparsata di Dafoe. La clip mostra Osborn nella sua armatura da Green Goblin, anche se senza la solita maschera.

Potete vedere il video qui di seguito:

