Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, Tom Holland e Kevin Feige parlano del ritorno di Alfred Molina

Potresti aver pensato che le cose non potessero diventare più grandi o peggiori per Spider-Man dopo Infinity War e Endgame, e invece.

Per tutti coloro che non sono in pare, quel doppio mega blockbuster ha visto Peter Parker volare nello spazio, essere ridotto a polvere cosmica per mano di Thanos e alla fine rimaterializzarsi per aiutare a combattere il Titano Pazzo.

Ma le cose stanno per diventare ancora più complicate per il supereroe lancia-ragnatele, gettato in una follia multiversale in No Way Home questo dicembre. Il film lo vedrà affrontare vari tipi di avversari, fare i conti con la rivelazione della sua identità segreta e una magia che altera la realtà per gentile concessione del Doctor Strange.

Due nuove immagini da #SpiderManNoWayHome

Sembra proprio che No Way Home sia un bel film, uno di quelli che promette di entusiasmarci: “Stiamo sicuramente cercando di essere ambiziosi”, dice il regista Jon Watts a Empire. “Quanto ambizioso? E’ Spider-Man: Endgame“, dice ridendo, ma apparentemente non scherzando.

Parte di quell’ambizione? Portare alla luce alcuni cattivi familiari dai precedenti film di Spider-Man che, fino ad ora, non hanno fatto parte dell’interconnesso Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, tra cui Otto Octavius ​​di Alfred Molina (alias Doctor Octopus, alias Doc Ock), che in precedenza minacciava il Peter Parker di Tobey Maguire in Spider-Man 2 di Sam Raimi.

“Quando mi è stata lanciata l’idea per la prima volta, ero tipo: ‘Wow, sarebbe fantastico se riuscissimo a farcela’”, dice lo stesso Spidey, Tom Holland, circa la prospettiva di coinvolgere famosi ex nemici. “Ma non c’è modo che funzioni. Non saremmo mai stati in grado di convincere tutti a tornare. Semplicemente pensavamo non sarebbe accaduto, ma invece è successo. Ed è pazzesco.”

Per il capo della Marvel Kevin Feige, non c’era nessuno migliore di Alfred Molina per riportare Doc Ock sul grande schermo.

“Ricordo di aver discusso con Amy Pascal anni fa”, dice Feige, guardando indietro alle conversazioni che per la prima volta hanno portato Spider-Man di proprietà di Sony nel MCU. “Vogliamo rivisitare i cattivi che abbiamo visto prima? No, facciamo Avvoltoio, Mysterio e personaggi che non abbiamo mai portato sullo schermo prima. Ma ricordo di aver pensato a come poter introdurre un nuovo Doc Ock, perché Alfred Molina è stato perfetto. Se mai l’avessimo riportato indietro, in qualche modo sarebbe dovuto essere lu.”

