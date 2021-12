Spider-Man: No Way Home, la maschera di Goblin fracassata in una nuova clip

Un nuovo spot televisivo che promuove Spider-Man: No Way Home crea clamore per il film descrivendolo come “più grande di quanto tu possa immaginare” e rivelando una nuova inquadratura di una maschera di Green Goblin in frantumi.

Il trailer (tramite Spider-Man: No Way Home News) mette in primo piano Doctor Strange come mentore per Peter mentre avverte il supereroe dell’incantesimo, affermando che “se quell’incantesimo fallirà, verranno tutti qui”. Scatti di Electro, Sandman e Lizard vengono mostrati prima di un nuovo scatto dell’iconica maschera Green Goblin, distrutta e abbandonata in un vicolo. Poi, quando Strange dice a Peter “non farlo”, risponde “devo provarci”.

Potete vedere il trailer completo qui sotto:

“I have to try.” Check out this new #SpiderManNoWayHome TV spot! pic.twitter.com/HOM8ZeN1Fj — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) December 10, 2021

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film sarà disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

