Spider-Man: No Way Home, la serie di speculazioni e analisi sul nuovo trailer del film Marvel

Il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home è ora disponibile per la visualizzazione online, e mostra la formazione completa di cattivi dai film del tessi-ragnatele come anche importanti suggerimenti sulla sua trama.

Nonostante alcune grandi rivelazioni, il trailer non ha mostrato la presenza degli Spider-Men di Tobey Maguire o di Andrew Garfield – anche se secondo molti le cose non stanno così.

Il coinvolgimento di Maguire e Garfield è stato oggetto di discussione tra i fan negli ultimi mesi, con molti che credono facciano parte del film, e che arriveranno da altri universi per aiutare l’eroe interpretato da Tom Holland contro i loro rispettivi nemici. Queste speculazioni sono state ulteriormente alimentate da insider, che però ricordiamo non si possono prendere come oro colato, e senza una conferma da parte di Sony o Marvel Studios non esiste alcuna certezza.

Holland ha condiviso in una precedente intervista che Maguire e Garfield non sarebbero apparsi in No Way Home, ma ha descritto il film come qualcosa che mostrava “tre generazioni che si uniscono“. Sebbene sia un chiaro riferimento ai cattivi dei passati film di Spider-Man, molti credono che l’attore abbia fatto riferimento diretto ai precedenti arrampica-muri.

Ora, durante la prima mondiale del trailer, sono emersi nuovi dettagli sul presunto coinvolgimento di Maguire e Garfield nel trequel. L’insider Daniel Richtman, che vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze, parrebbe aver condiviso dettagli sui ruoli di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, dicendo che avrebbero almeno 30 minuti di screentime nel film, e che questi siano parte del 2° e 3° atto.

Ulteriori speculazioni arrivano proprio dal trailer condiviso di recente. L’anticipazione di No Way Home parrebbe infatti includere due errori d

i montaggio – oppure un errore e una scena che non hanno potuto sistemare. Al minuto 2:28 del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home (quello inglese), sembra che ci siano un braccio e una mano senza corpo che tengono su un palo do una delle impalcature sulla sinistra del migliore amico di Peter, Ned, in un frame in cui Zendaya sembra stia per cadere.

Mentre sembra che questa mano e questo braccio appartengano effettivamente a uno Spidey, almeno stando ai colori anche se è difficile vedere bene con questa risoluzione, la vera domanda è se appartiene a Tobey Maguire o Andrew Garfield – o se è effettivamente reale.

Sorprendentemente, questo non è il primo errore di editing che Sony ha commesso in questo trailer. Un’inquadratura dello Spidey di Tom Holland che oscilla verso i cattivi del film parrebbe mostrare Lizard contorcersi dopo aver preso un colpo dritto in volto, come se fosse stato preso a calci o pugni da qualcosa di invisibile.

Ciò ha portato i fan a ipotizzare che Sony e Marvel abbiano modificato la sequenza rimuovendo Maguire o Garfield per non mostrarli nel trailer.

DID YOU PEOPLE SAW THIS??? LOOK AT LIZARD pic.twitter.com/tiEAEg3iuv — rogi. (@rogizi) November 17, 2021

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film sarà disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

