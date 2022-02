Spider-Man: No Way Home, l’account twitter ufficiale rivela l’arrivo del film in home-video con una particolare immagine

Un recente post dell’account Twitter ufficiale di Spider-Man: No Way Home ha rivelato che il blockbuster arriverà sui servizi di streaming il 22 marzo 2022, ed in generale in home-video in 4K UHD e Blu-ray il 12 aprile 2022.

Il regista Jon Watts torna alla direzione di No Way Home dopo aver diretto i precedenti capitoli di Spider-Man, Homecoming e Far From Home. Il nuovo capitolo riprende dopo che l’identità di Spider-Man come Peter Parker è stata rivelata al mondo. Peter si rivolge al dottor Strange, che lancia un incantesimo per far dimenticare al mondo quell’informazione, ma l’incantesimo va storto e apre le porte del multiverso. Il MCU è invaso dai cattivi di Spider-Man provenienti da realtà alternative, tra cui il Dr. Otto Octavius di ​(Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx e il Green Goblin di Willem Dafoe. Anche Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau e JK Simmons tornano per questo nuovo capitolo di Spider-Man.

L’annuncio è stato fatto insieme a una nuova immagine di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, vestiti coi costumi dei loro rispettivi Spider-Men per ricreare l’iconico meme in cui due Spider-Men si puntano addosso il dito a vicenda.

Potete vederlo qui sotto:

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film è stato reso disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

