Spider-Man: No Way Home, le reazioni descrivono il film come emozionale e ricco di fan-service

La premiere di Los Angeles di Spider-Man: No Way Home si è ufficialmente conclusa e le prime reazioni all’ultimo capitolo del MCU sono in circolazione.

Le recensioni ufficiali e le risposte dei social media stanno iniziando a generarsi, con molti che offrono elogi euforici per il mash-up multiversale con l’amichevole supereroe di quartiere di Tom Holland.

Il regista Jon Watts torna alla direzione di No Way Home dopo aver diretto i precedenti capitoli di Spider-Man, Homecoming e Far From Home. Il nuovo capitolo riprende dopo che l’identità di Spider-Man come Peter Parker è stata rivelata al mondo. Peter si rivolge al dottor Strange, che lancia un incantesimo per far dimenticare al mondo quell’informazione, ma l’incantesimo va storto e apre le porte del multiverso. Il MCU è invaso dai cattivi di Spider-Man provenienti da realtà alternative, tra cui il Dr. Otto Octavius di ​(Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx e il Green Goblin di Willem Dafoe. Anche Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau e JK Simmons tornano per questo nuovo capitolo di Spider-Man.

Variety ha definito il blockbuster “un’intelligente meta-avventura” aggiungendo che “il pubblico che si è stato fan dei film di Spider-Man da tempo, sarà ricompensato per avergli dato una possibilità.

IGN ha descritto il film come una “perfetta armonia tra un cartone animato del sabato mattina e il profondo dramma che ci si aspetta da questi film epici”, citando le performance degli attori del blockbuster come una delle ragioni principali del suo successo.

The Playlist è stato meno entusiasta, definendo il film un “sequel molto regressivo, pieno di fan-service, eccessivamente nostalgico”. Confrontando il film con Spider-Man: Into the Spider-Verse, anch’esso incentrato sul multiverso, il critico ha scritto che il film “non è neanche lontanamente così di successo o originale”.

Il The Daily Beast l’ha definito “il miglior film di Spidey del MCU”, e sui social l’editor di Variety Awards, Clayton Davis, ha offerto una risposta umoristica non descrittiva.

#SpiderManNoWayHome has a beginning, middle and an end. I like those three elements. Tom Holland and Zendaya are good at making me believe they are those characters. The special effects look real. I liked the fights. I had a lot of fun. This is how I review Marvel movies now. pic.twitter.com/AZrOiX7Cnt — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) December 14, 2021

Erik Davis di Fandango ha ritenuto “No Way Home” il miglior film live-action di Spider-Man fino ad oggi.

Tom Holland is terrific in #SpiderManNoWayHome – my favorite performance of the trilogy. His Spidey battles are epic (the stuff w/ Willem Dafoe is especially frightening), and his journey as Peter Parker has this great balance of humor & hardship. He grows up a lot in this one pic.twitter.com/gnHYUVtajd — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

Germain Lussier di Gizmodo ha definito il film “immensamente soddisfacente”, aggiungendo l’avvertenza che la parte centrale si impantana un po’ con l’introduzione di così tanti personaggi.

Spider-Man: No Way Home is immensely satisfying. You'll cry happy tears, sad tears, and cheer in the theater. The middle gets a little clunky cause there are so many characters but the third act is so dynamic, fun and powerful, it more than makes up for it. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/klthYwtmCg — Germain Lussier (@GermainLussier) December 14, 2021

Alex Zalben di Decider ha dichiarato che il film funziona perché rimane incentrato sul Parker di Holland, anche mentre avvengono molti momento di fan service.

The most impressive thing about #SpiderManNoWayHome is that despite the multiple villains, main characters, and plots, everyone gets a moment that grounds them emotionally, and it all feels very even. It’s a balancing act that never tips over, or feels over-stuffed. — Alex Zalben (@azalben) December 14, 2021

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina. Il film sarà disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

