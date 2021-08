Spider-Man: No Way Home, Sony e Marvel Studios rilasciano finalmente il primo trailer!

Dopo una serie di immagini rilasciate ufficialmente di Spider-Man: No Way Home, sono state mostrate alcune che hanno mostrato il Peter Parker di Tom Holland, la MJ di Zendaya e il Ned Leeds di Jacob Batalon trovare la loro strada per quello che sembra essere il Sanctum Sanctorum.

In alcune immagini che ritraevano un set LEGO, veniva suggerito addirittura che tutti e tre saranno coinvolti in una scena d’azione nella casa del Dottor Strange, ma ovviamente sono tutte speculazioni.

Altre foto dal set di Spider-Man: No Way Home hanno mostrato che il FEAST, un ente di beneficenza per aiutare i senzatetto e i diseredati, farà la sua apparizione. Zia May è tipicamente associata a questa organizzazione, cosa che probabilmente continuerà ad essere il caso di questo trequel. Ma l’ultima foto dal set è quella che ha fato parlare maggiormente, quella che mostra Peter incontrare faccia a faccia lo Stregone Supremo, cosa che conferma quindi la sua presenza, oltre ad alimentare alcune speculazioni che vogliono il personaggio di Benedict Cumberbatch pronto a ricoprire il ruolo che Tony Stark ha ricoperto fino alla sua morte nel MCU per Spidey.

Dopo quelle foto sono prese a circolare in rete speculazioni che volevano il trailer essere molto vicino all’uscita, e l’altra notte è stato leakato su Tik Tok, quindi era solo questione di tempo prima che venisse realmente rilasciato. Adesso possiamo mostrarvelo ufficialmente.

A quanto pare, Parker sarà in grossi guai in Spider-Man: No Way Home, e il pubblico vedrà quanto sarà messo male il 17 dicembre 2021.

Potete vederlo qui sotto:

