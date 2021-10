Spider-Man: No Way Home, Tom Holland si apre circa il film e il recitare con Alfred Molina

Tom Holland si è fatto un nuovo amico sul set di Spider-Man: No Way Home – o è un vecchio nemico?

L’attore venticinquenne si è messo il costume di nuovo per il suo terzo film da solista nei panni di Spidey, che riprende dopo che la rivelazione della sua identità segreta in Far From Home del 2019. Mentre Peter cerca di prendere il controllo della sua vita, si ritrova ad affrontare nemici familiari, tra cui Doc Ock di Alfred Molina, che riprende il suo ruolo a otto membra da Spider-Man 2 del 2004.

Holland, che non ha iniziato a lanciare ragnatele fino al 2016, non ha potuto fare a meno di anticipare che il veterano dei cinecomics Molina è “una delle mie persone preferite con cui abbia mai lavorato”.

“È stato davvero divertente vederlo vedere come la tecnologia è avanzata”, aggiunge Holland. “Quando ha partecipando al film di Sam Raimi, le braccia erano comandate e fatte in effetto visivo, ma quando abbiamo girato quelle era immaginarie e in computer grafica. È stato abbastanza bello vederlo rivivere il personaggio e reimpararlo.”

Quel mix di passato e presente è la chiave di No Way Home. Sebbene l’attore non abbia rivelato dettagli della trama, il trailer del film ha suggerito alcuni potenziali crossover, mescolando elementi sia dei film di Tobey Maguire che di Andrew Garfield. Per Holland, è un’opportunità per rendere omaggio alle precedenti iterazioni del personaggio, portando allo stesso tempo Peter in una nuova direzione.

“Nel primo film, [il regista] Jon Watts ed io stavamo quasi volando a denti stretti”, dice Holland. “In questo, penso che entrambi ci siamo sentiti molto fiduciosi, quindi siamo stati in grado di rilassarci. In realtà ci siamo divertiti molto di più su questo che sui due precedenti.”

In No Way Home, Peter sta cercando di destreggiarsi tra la sua ritrovata infamia, i compiti scolastici e la sua fiorente relazione con MJ. Si rivolge al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch per una soluzione magica, innescando inavvertitamente una cascata di problemi che minacciano l’universo. L’aggiunta di portali mistici e stregoni al mondo normalmente concreto di Spider-Man ha permesso a Holland e Watts di essere più fantasiosi che mai, e Holland scherza sul fatto che le scene di combattimento sono “molto più viscerali“, con “molto più spazio per combattimento a mani nude“.

No Way Home segna la terza apparizione solista dello Spidey di Holland e, per quanto riguarda la trama, l’attore la definisce una “conclusione” della sua trilogia, dando fine alla linea narrativa a cui lui e Watts hanno dato il via nel 2017.

“Stavamo tutti trattando [No Way Home] come la fine di un franchise, diciamo”, aggiunge. “Penso che se fossimo abbastanza fortunati da immergerci di nuovo in questi personaggi, vedreste una versione molto diversa. Non sarebbe più la trilogia di Homecoming. Gli daremo un po’ di tempo e cercheremmo di costruire qualcosa di diverso e cambiare il tono dei film. Che ciò accada o meno, non lo so. Ma stavamo sicuramente trattando [No Way Home] come se fosse l’ultimo.”

Holland aggiunge di aver sentito quella finalità durante le riprese, specialmente durante uno dei suoi ultimi giorni sul set, girando una scena con Zendaya e Jacob Batalon. Quando la scena si è finalmente conclusa, tutti e tre gli attori si sono commossi.

“Facciamo questi film da cinque anni”, spiega Holland. “Abbiamo avuto un rapporto così straordinario, noi tre. Siamo stati insieme in ogni fase del percorso. Abbiamo fatto ogni singolo film, ogni singolo tour stampa. Quindi in quella scena abbiamo capito che sarebbe stata l’ultima volta che avremmo lavorato tutti insieme. È stato straziante ma anche davvero eccitante, perché siamo entrati tutti nel nuovo capitolo della nostra carriera. Quindi condividere quel momento con loro è stato forse il il miglior giorno che abbia mai avuto sul set. Non credo di aver mai pianto così.”

