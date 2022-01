Spider-Man: No Way Home, un concept artist è deluso dal fatto che le sue scene non sono parte del montaggio finale

Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios e Sony Pictures continua a fare incassi record nei cinema di tutto il mondo, offrendo ai fan quella che potrebbe essere la più grande avventura di Spider-Man da solista mai vista. Con i cattivi, gli eroi dei film del passato e un vero e proprio Multiverso di problemi da affrontare, il film sta superando anche le più rosee aspettative.

No Way Home è pieno di momenti incredibili dall’inizio alla fine, poiché l’intero fandom praticamente l’ha modellato. Il film è ricolmo di momenti fan-service voluti praticamente dai fan, che coprono tre generazioni di fan di Spider-Man. Tutto questo è culminato in una scena di battaglia finale in cui l’effetto nostalgia si è fatto potentissimo.

Con film grandi come No Way Home, ci sono sempre scene che finiscono a terra nella sala di montaggio o nel cestino della pre-produzione, indipendentemente dal fatto che vengano tagliate per aiutare il runtime, il ritmo o altri problemi. Di recente, uno di quei momenti si è fatto strada sui social media insieme a una leggera delusione da parte di uno dei membri del personale dietro le quinte del film per la sua rimozione.

Il concept artist di Spider-Man: No Way Home, Marek Okon, ha condiviso su Twitter due concept art della battaglia finale del film con lo Spider-Man di Tom Holland e il Green Goblin di Willem Dafoe.

Un’immagine mostra Spidey in aria sopra la testa della Statua della Libertà mentre insegue Goblin sul suo aliante. Okun ha incluso la seguente didascalia nell’immagine che spiegava come sarebbero entrati in gioco la statua e le sue impalcature:

“Iniziamo con i miei concept per Spider-Man: No Way Home. Studio iniziale della battaglia finale attorno alla Statua della Libertà aggiornata. Stavamo esplorando il flusso del combattimento e l’aspetto delle impalcature in quelle immagini. Altro in arrivo presto.”

Lets get started with my concepts for #SpiderMan #NoWayHome

Early study of the final battle around updated Statue of Liberty.

We were exploring the flow of the fight and the look of the scaffolding set in those images.

More to come soon ;]#SpidermanNoWayHome pic.twitter.com/2po4bXRr7J — Marek Okon (@okon_marek) January 5, 2022

Il collega artista di No Way Home, Maciej Kuciara, ha commentato quanto fosse “straordinaria” la costruzione del set, con Okon che ha risposto su come “fa schifo” il fatto che non sia stato completamente utilizzata nel film: “Grazie amico! Un po’ schifo che solo una parte sia stata usata nel film”.

Un altro fan ha affermato che il Green Goblin avrebbe dovuto essere più coinvolto nella battaglia invece di presentarsi così all’improvviso, cosa con cui Okon era d’accordo. Mentre Marvel e Sony hanno dovuto tagliare parti come questa dal montaggio finale, l’artista ha suggerito l’idea di un montaggio esteso che mostrasse la battaglia nella sua interezza.

“Sì, sono d’accordo. Inizialmente abbiamo progettato quella lotta in modo che fosse un po’ più elaborata, ma immagino che dovessero tagliare alcune parti… o concederci tre ore di taglio estese.”

Okun ha anche condiviso un altro sguardo al combattimento Spidey/Goblin, questa volta con le impalcature e il telo sullo sfondo che bruciavano e si disintegravano mentre il combattimento infuriava. Nell’immagine c’è anche l’America Chavez di Xochitl Gomez, che osserva la battaglia da una gru vicina.

“Una delle idee per la battaglia finale di Spider-Man: No Way Home è stata quella di bruciare e distruggere lentamente le impalcature, in modo che mentre il combattimento continua, la Statua della Libertà sottostante venga rivelata. Questo è uno dei concept che ho fatto.”

One of the ideas for #SpiderMan #NoWayHome final battle was to slowly burn and destroy the scaffolding so as the fight goes on the Statue of Liberty underneath gets revealed.

This is one of the concepts I did for how it would look. More to come soon ;]#SpidermanNoWayHome pic.twitter.com/oP33c7VTyJ — Marek Okon (@okon_marek) January 7, 2022

