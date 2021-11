Spider-Man: No Way Home, un nuovo poster annuncia l’arrivo di un nuovo trailer domani!

Spider-Man (Tom Holland) entra nel Multiverso con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) in un nuovo poster per Spider-Man: No Way Home.

Smascherato e incastrato per omicidio da Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Far From Home, l’amichevole lancia-ragnatele di quartiere chiede a Stephen Strange di lanciare un incantesimo per far dimenticare al mondo intero di essere Peter Parker. Ma l’incantesimo di Strange manomette la stabilità dello spaziotempo, portando ad un assalto di sinistri supercriminali, tra cui Green Goblin, Doctor Octopus ed Electro nel Marvel Cinematic Universe.

Il poster pubblicato lunedì prima del debutto del nuovo trailer di martedì mostra la squadra Marvel messa insieme per il film, Spider-Man e Doctor Strange, dopo aver salvato mezzo universo in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Potete vedere il poster qui sotto, assieme alla comunicazione che un nuovo trailer arriverà domani:

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021

Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures. È il sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts.

Questa la sinossi ufficiale: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”.

Nel cast oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina.

Il film sarà disponibile per la visione a partire dal 15 dicembre 2021.

