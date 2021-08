Spider-Man: No Way Home, una foto dal set mostrerebbe Doctor Strange e un furgone del FEAST

Una delle poche immagini rilasciate ufficialmente di Spider-Man: No Way Home ha rivelato che il Peter Parker di Tom Holland, la MJ di Zendaya e il Ned Leeds di Jacob Batalon troveranno la loro strada per quello che sembra essere il Sanctum Sanctorum.

Un set LEGO suggerisce addirittura che tutti e tre siano coinvolti in una scena d’azione nella casa del Dottor Strange, ma ovviamente sono tutte speculazioni.

Altre foto dal set di Spider-Man: No Way Home hanno mostrato che il FEAST, un ente di beneficenza per aiutare i senzatetto e i diseredati, farà la sua apparizione. Zia May è tipicamente associata a questa organizzazione, cosa che probabilmente continuerà ad essere il caso di questo trequel.

L’ultima foto dal set a emergere mostra Peter che incontra faccia a faccia lo Stregone Supremo, cosa che sembra confermare quindi la sua presenza, oltre ad alimentare alcune speculazioni che vogliono il personaggio di Benedict Cumberbatch pronto a ricoprire il ruolo che Tony STark ha ricoperto fino alla sua morte nel MCU per Spidey.

La nuova foto dal set di Spider-Man: No Way Home è stata pubblicata online, mostrando quello che sembra essere l’incontro tra il Peter Parker di Tom Holland e il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch sui gradini del Sanctum Sanctorum.

Potete vederla qui sotto:

Si può presumere molto da questa foto sul set trapelata, presumibilmente vecchia di mesi e che vede la luce solo ora. Nessun contesto è certo, poiché Strange potrebbe facilmente incontrare Parker sui suoi gradini di casa come potrebbe accompagnarlo fuori dal suo Sanctum.

Molti fan hanno ipotizzato che Parker cerchi aiuto da Strange per riabilitare il suo nome usando la magia o facendo dimenticare a tutti che è Spider-Man. Tuttavia, Peter potrebbe anche essere in fuga dalla legge e tentare di trovare rifugio nel Sanctum.

Un aspetto un po’ curioso della foto è il veicolo parcheggiato a caso dietro il camion del FEAST. Potrebbe non essere nell’inquadratura e potrebbe essere usato dalla troupe per trasportare l’attrezzatura, ma potrebbe anche essere il veicolo con cui Peter è arrivato.

Indipendentemente da ciò, Parker sarà in geossi guai in Spider-Man: No Way Home, e il pubblico vedrà quanto sarà messo male il 17 dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...